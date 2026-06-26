EU離脱を問う国民投票から2日後の2016年6月25日、ロンドン中心部にはユニオンフラッグが掲げられた/Odd Andersen/AFP/Getty Images

（CNN）今から10年前、英国は世界最大の単一市場、欧州連合（EU）の恩恵を享受できる加盟国という立場から去る道を選んだ。それ以来、離脱の代償を払い続けている。

2016年6月23日に実施された国民投票で、EUからの離脱（ブレグジット）が決まった。離脱票が51.9％、残留票が48.1％という小差だった。そこから始まった政治、経済の混迷は、10年が過ぎた今も晴れてはいない。

ブレグジットは英国の政治中枢に混乱を引き起こし、首相の交代が繰り返されてきた。

経済面でもいいところがなかった。確かに、ただちにリセッション（景気後退）に陥る、あるいは住宅市場が崩壊するといった最悪のシナリオは現実になっていない。だがエコノミストらは、ブレグジットが英国の国内総生産（GDP）を推定2〜8%も減少させ、英国の経済成長力を圧迫してきたとの見方でほぼ一致している。推定値に幅があるのは、その後に起きた新型コロナウイルス感染症の世界的大流行（パンデミック）やロシアのウクライナ侵攻に関連したエネルギー危機などもあり、ブレグジットの影響だけを取り出すのが難しいからだ。

とはいえ、ブレグジットが損害をもたらし、事業投資を抑制し、生産性を低下させ、生活水準を引き下げたことは否定しきれない。

離脱派の独立系エコノミスト、ジュリアン・ジェソップ氏でさえ、離脱による「当初の影響」は「明らかにマイナスだった」と認めている。ただし代償は「懸念されていたよりも小さく」、「時が経てば薄れる」可能性が高いとも主張した。

暮らしは一向に良くならず

ブレグジットの代償を正確に数値化するのが難しいとすれば、約束されたメリットがどうなったかを測るのはさらに難しい。離脱派は、ブレグジットによって規制が緩和され、移民が減って公共サービスの予算が増え、新たに独自の貿易協定を結べるようになると主張していた。

だが、英国が新たに結んだオーストラリアやニュージーランド、インド、日本との貿易協定は、昨年の対EU貿易額が856億ポンド（約18兆円）に上ったのと比べてごく小規模だ。

また、少なくとも移民を減らすという一点に関して、ブレグジットは見事に失敗した。英オックスフォード大学の移民観測所によると、移入者数から移出者数を差し引いた純移民数は、2010年代が25万人だったのに対し、ブレグジット後の新制度が導入された21年以降の平均は55万人。23年には史上最多の95万人を記録した。EU域外からの移民が一時的に殺到したが、この年に新たな制度が導入された後は一気に減少した。

英調査会社ユーガブが今月発表した調査結果によると、英国人の10人に6人はブレグジットが失敗だったと考えている。

ソフトウェア開発者として働くイングランド中部ウェストミッドランズ州の男性はCNNとのインタビューで国民投票を振り返り、移民が増えて医療などの公共サービスを圧迫しているとの懸念から離脱票を投じたと語った。

だが今やり直せるとしたら、「100％残留に入れる」という。ブレグジットさえなければ、英国を出てEU域内で働く道もあったからだ。

「（EUから離脱したほうが）暮らしは良くなるという約束だったが、その通りになったとは思わない」と話した。

企業が払わされる代償

ブレグジットに向けた英国とEUの交渉は長引いた。英国は20年1月になって正式に離脱し、同年末にEUとの新たな貿易協定に署名。企業にとって、本当の試練はここから始まった。税関検査や出入国管理が始まり、大量の書類手続きに追われることになる。

ブレグジット前は英国もEUの関税同盟と単一市場に属し、物、人、資本の自由な移動が認められていた。

つまり、イングランド南東部の農家はトラックに積んだじゃがいもをロンドンへ出荷するのと同じように、パリにも出荷できた。

だが正式な離脱後は、同じじゃがいもをフランスへ越境させる前に、まず税関検査や衛生検査を通さなければならない。

ドイツの自動車部品大手ボッシュによると、英国にある同社の子会社が1年間に扱う輸入取引は、ブレグジット前のわずか40件から、今では1万件に激増した。専門の部署で、10人ほどの従業員が事務作業にあたっているという。

同社はそれでも引き続き、英国を魅力ある事業展開先とみている。だが中小企業への影響は深刻で、すでに数千社がEUとの取引を打ち切った。ほかにも停止を検討している企業が多い。

英国からの物品の輸出は16年以降、ほかの経済大国と比べて落ち込みが目立つ。EU以外の国との間でも同じ傾向がみられ、ブレグジットが英国の物品貿易全体に抑制効果をもたらしていることがうかがえる。

ロンドンの揺るがぬ地位

一方で英国からのサービス輸出は伸び続け、米国に次ぐ世界第2位の規模を維持している。金融サービスの純輸出額では英国が世界トップだ。

これは重要な意味を持つ。業界ロビー団体のシティーUKによると、金融と関連専門サービスは昨年、GDPの11％を占めた。業界の就業者数は250万人に上っている。

ロンドンが金融センターの地位を欧州の他都市に奪われるという心配は杞憂（きゆう）に終わった。英国は今も金融サービス向け対外直接投資（FDI）の受け入れで欧州トップに立つ。15〜25年に受けたFDIの件数は949件で、フランスとドイツの合計を上回った。

EU再加盟は検討外

ブレグジットが英経済の足かせになっていても、政財界でEU再加盟を主張する声はほとんどない。理由の少なくとも一部は、今も政治的に意見が大きく分かれる問題であるという点だ。

ビジネスロビー団体、英国産業連盟（CBI）のショーン・マグワイア氏は、新たな通商関係にようやく順応してきた企業にとって、さらなる不確定要素を生み出すことにもなると指摘する。

24年に労働党が政権を握り、スターマー首相がEUとの関係「再構築」を約束して以来、英国とEUは安全保障や国防の分野でつながりを深めてきた。今後さらに、食品などほかの分野での合意も期待される。

ただ、それで経済成長がはっきりと促されるかどうかについては懐疑的な見方が強い。

離脱派エコノミストのジェソップ氏は、EUの規則から解放された立場をもっとうまく利用して官僚主義を排除し、他国との貿易障壁を低減するべきだと主張した。

同氏はまた「EUに近づこうとする時間があれば、英国の経済に関する問題に取り組むべきだ」と語った。

とはいえ、英国が目の前のEUという巨大経済圏を無視することはできない。

マグワイア氏は「国民投票以来、世界は劇的な変化を遂げたと認識することが重要だ」と強調する。

同氏は「私たちは今、新たな国際通商秩序のなかを生きている。米国は予測不能で、中国は攻撃性を強め、インドが台頭した。英国が最も近くて最も大きい貿易相手との関係を強めようとすることは、理にかなっている」と述べた。