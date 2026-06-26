カズレーザー（４１）とお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇（４２）によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が２５日までに更新され、「【４０代】一番最強な大人の趣味」という題材で２人が話し合った。

動画内でソロ活について触れた２人。カズレーザーは「サバイバルゲームって結構人数必要じゃないっすか。だからそのフィールドに行ったら（１人でも）普通にできるんすよ」話し始めた。

松陰寺は「サバイバルゲームって仲間内で行くもんなの？」と質問。カズレーザーは「みんな仲間内で行くケースの方が多いんですけど、そのフィールドとか会場が主催しているイベントとかは自由に参加してください、みたいな。その場でチーム決めます」と答えた。

これに対し松陰寺は「そっちの方がリアルな戦場っぽくない？」と反応すると「戦場っぽさはわかんないけど、それは楽しいって言いますね。めっちゃ行きたいそれ」と語った。

しかし「サバゲ―はね、１人でやってないから結局。複数人でやってるから」と続け、厳密には「ソロ活」にはならないとした。