サッカー日本代表 上田綺世選手の妻「いつかの父の日」0歳長女との2ショット公開「同じ顔すぎる」「目くりくり」と反響
【モデルプレス＝2026/06/26】モデルの由布菜月が6月24日、自身のInstagramを更新。長女との2ショットを公開した。
【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「同じ顔すぎる」0歳長女との2ショット
由布は「いつかの父の日 家族で焼肉に行ってきた！いつもありがと」とつづり、屋外で撮影した長女との写真を投稿。ネイビーのロングワンピースに身を包み、腕に抱いた長女と同じ表情を浮かべる仲睦まじい姿を披露している。
また、焼肉店でグラスを手にした笑顔のソロショットなども載せている。
この投稿は「同じ顔すぎる」「尊い親子」「心が癒される」「幸せオーラがすごい」「優しい雰囲気が受け継がれてる」「目くりくり」と反響を呼んでいる。
由布は2022年2月9日に上田選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年4月に女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】上田綺世選手の28歳美人妻「同じ顔すぎる」0歳長女との2ショット
◆由布菜月、長女との2ショット披露
由布は「いつかの父の日 家族で焼肉に行ってきた！いつもありがと」とつづり、屋外で撮影した長女との写真を投稿。ネイビーのロングワンピースに身を包み、腕に抱いた長女と同じ表情を浮かべる仲睦まじい姿を披露している。
◆由布菜月の投稿に「同じ表情してるの可愛すぎ」と反響
この投稿は「同じ顔すぎる」「尊い親子」「心が癒される」「幸せオーラがすごい」「優しい雰囲気が受け継がれてる」「目くりくり」と反響を呼んでいる。
由布は2022年2月9日に上田選手との結婚を発表。結婚を機に上田選手の海外初挑戦の地・ベルギーへ移住。2023年に上田選手がフェイエノールトへ移籍すると、オランダでも新生活をスタートさせた。2026年4月に女児の出産を報告した。（modelpress編集部）
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