欧州株 売り先行、オープンAIショックの余波で
欧州株 売り先行、オープンAIショックの余波で
東京時間16:17現在
英ＦＴＳＥ100 10499.27（-30.62 -0.29%）
独ＤＡＸ 24829.66（-165.17 -0.66%）
仏ＣＡＣ40 8410.92（-20.69 -0.25%）
スイスＳＭＩ 14188.58（-43.38 -0.31%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:17現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52360.00（+21.00 +0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7396.75（-26.50 -0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29445.75（-279.00 -0.94%）
※昨日、ニューヨーク・タイムズ紙が「OpenAIがIPO（新規公開株）を2027年（来年）まで延期する方向」と報じた。
東京時間16:17現在
英ＦＴＳＥ100 10499.27（-30.62 -0.29%）
独ＤＡＸ 24829.66（-165.17 -0.66%）
仏ＣＡＣ40 8410.92（-20.69 -0.25%）
スイスＳＭＩ 14188.58（-43.38 -0.31%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間16:17現在
ダウ平均先物SEP 26月限 52360.00（+21.00 +0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限 7396.75（-26.50 -0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限 29445.75（-279.00 -0.94%）
※昨日、ニューヨーク・タイムズ紙が「OpenAIがIPO（新規公開株）を2027年（来年）まで延期する方向」と報じた。