欧州株　売り先行、オープンAIショックの余波で
東京時間16:17現在
英ＦＴＳＥ100　 10499.27（-30.62　-0.29%）
独ＤＡＸ　　24829.66（-165.17　-0.66%）
仏ＣＡＣ40　 8410.92（-20.69　-0.25%）
スイスＳＭＩ　 14188.58（-43.38　-0.31%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:17現在
ダウ平均先物SEP 26月限　52360.00（+21.00　+0.04%）
Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限　7396.75（-26.50　-0.36%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限　29445.75（-279.00　-0.94%）

※昨日、ニューヨーク・タイムズ紙が「OpenAIがIPO（新規公開株）を2027年（来年）まで延期する方向」と報じた。