テクニカルEYE（ドル円）＝上値模索、１６１．９５突破に注目 テクニカルEYE（ドル円）＝上値模索、１６１．９５突破に注目

メインシナリオ・・・上値模索、161.95突破に注目。昨日、161.95まで上昇し、24年7月3日の高値161.95に面合わせとなった。目先、上値を試しそうだ。24年7月3日と前日の高値161.95が最初の関門。同水準を上抜くと、節目の162.00の攻防になる。162円台に乗せると、ボリンジャーバンド(θ＝21）の＋3σがある162.84や節目の163.00を目指そう。163.00も突破するようなら、節目の164.00や165.00を意識した展開になる。



サブシナリオ･･･一方、下落するようなら、一目均衡表の転換線がある161.00が支持になる。160円台に下落すると、21日線がある160.61や節目の160.00が意識される。159円台に下沈むと、11日の安値159.58や3日の安値159.37、さらには節目の159.00を目指すことになる。



MINKABU PRESS

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