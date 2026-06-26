阪神はDHに弱い

セ・パ交流戦も終わり、ペナントレースが再開された。「パ強セ弱」は相変わらずで、今季の成績もパ・リーグ65勝に対し、セ・リーグは39勝（4分け）。セで勝率5割以上を残したのは巨人だけで、パは最下位の東北楽天ゴールデンイーグルス以外の5球団はしっかり「貯金」を作っていた。

【写真】セ・リーグのDH制導入に「80％くらい賛成」と語った、阪神OBでもある人気監督。恩師の「名将」はDH制導入に反対していた

「借金4で交流戦に突入した千葉ロッテが、10勝6敗2分けで勝率を5割に戻しました。ペナントレース再開後の6月19日に楽天を下し、開幕7戦目の4月3日以来の貯金1。これで、パ・リーグは5位の千葉ロッテまでの5球団が貯金を持つ形となった（6月23日現在）。これは22年以来、4年ぶりの珍現象です」（スポーツ紙記者）

来季から、セ・リーグもDH制を導入する。そのため、今季は投手が打席に立つ最後の交流戦となった。

阪神はDH制で弱点が露呈?

「6月6日の東京ヤクルト対北海道日本ハム戦で、日本ハム先発の山崎福也（33）が注目されました。山崎は打撃力にも定評のある投手ですが、この試合で1本でもヒットを打てば、『6年連続交流戦安打』で、パ・リーグ投手の新記録が掛かっていました」（前出・同）

試合は東京ヤクルトの主催だったのでDH制ではなく、9人制。山崎は7番・投手で3打席に立ったが、新記録は生まれなかった。パ・リーグ投手が打席に立つ機会は今年限りとなるので、この記録は“封印”となる。

「シーズン序盤、プロ初ヒットを放った新人投手や若手が、そのボールを記念として持ち帰るシーンも見られました」（前出・同）

今年のセ・パ交流戦は見方を変えれば、セ・リーグ6球団がDH制を導入する来季に向けた“テストケース”でもあったわけだ。しかし、セ6球団でDH起用された23選手は、高打率を残すことができなかった。球団別のDH選手の打率成績を見てみると、そのほとんどが「大丈夫なのか」と突っ込みたくなってしまう散々な結果だった。

DH制では54試合が行われ、セ・リーグは19勝35敗。特に阪神は深刻で、福島圭音（24）、嶋村麟士朗（22）、ディベイニー（29）、前川右京（23）の4選手がDHを務め、27打数3安打の打点1。DHの打率は1割1分1厘と奮わなかった。また、広島もモンテロ（27）、前川誠太（23）、林晃汰（25）が務めたが、計30打数3安打1打点、トータル打率1割とこちらも奮わなかったが、

「モンテロを一塁守備から外すことで坂倉将吾（28）や勝田成（23）など起用することができました」（地元メディア関係者）

と、一定の成果があったとの声も聞かれた。

成果を収めた巨人

一定の成果と言えば、巨人だろう。大城卓三（33）、岸田行倫（29）、ダルベック（30）、中山礼都（24）がDHを担い、トータルで33打数7安打、4打点。トータル平均打率2割1分2厘でやはり奮わなかったが、安打のほとんどが大城、岸田から生まれており、ペナントレース再開後の一つのビジョンにつながった。「打てる捕手2人」を同時にスタメン起用するプランで、岸田も試合前に一塁の守備練習に入るようになった。

「ペナントレース再開の前日18日、東京ドームでの練習が非公開となりました。岸田が一塁に入った際のサインプレーなどが確認されたようです」（前出・スポーツ紙記者）

その岸田が「3番DH」で出場した6月9日の楽天戦でのこと。第4打席で試合を決定づけるソロホームランを放ったが、それは坂本勇人（37）から“失敬”してきたバットが使われていた。チーム関係者によれば、2人のバットは形態も重さも全く同じもので、時折、坂本が岸田にプレゼントすることもあったそうだ。

「岸田が第2打席で凡打した際、折れてしまった。それで坂本のところに行って借りてきたそうです。その後、坂本のバットでホームランを含む5打数2安打。岸田は『もう返さない』と笑っていました」

その坂本か、丸佳浩（37）のベテランがDHを務めるというのが大方の見方だった。巨人は21日から甲斐拓也（33）を昇格させ、捕手4人制となった。大城、岸田の2人を同時出場させ、途中交代があった場合、ベンチには小林誠司（37）の一人しか残っていない。甲斐の昇格はその小林にも「試合中に何かあったら」の不安を解消するためである。

「大城、岸田が夏場以降も活躍すれば、来季は捕手と一塁の兼任ではなく、DHとの兼任になるかもしれません」（前出・スポーツ紙記者）

DH制による2捕手の同時出場が、チームの分岐点にもなったようだ。

また、中日は福永裕基（29）、阿部寿樹（36）、サノー（33）、細川成也（27）の4人が務めたが、48打数8安打、トータル打率は1割6分7厘だった。しかし、故障明けの岡林勇希（24）が復帰した後でもあり、DH制導入によって、外野のスタメンからこぼれそうだった鵜飼航丞（27）や板山祐太郎（32）、石川昂弥（25）らも同時起用できる利点があった。DHとして、もっとも多く打席に立ったのは31打数のサノー。サノーは守備難でも知られており、「無駄な失点をやらない」意味でも味方投手陣の気持ちを軽くさせたようだ。

DeNAも筒香嘉智（34）、佐野恵太（31）、宮崎敏郎（37）らのベテランとヒュンメル（31）、牧秀悟（28）を使い分け、守備位置が重複する選手たちを同時出場させていた。DH選手のトータル成績は29打数8安打で、2割7分5厘。セ6球団でもっとも高い数値である。

野球が変わる？

「阪神はDH制によって、弱点を露呈させてしまいました。DH起用された福島たち、つまり、レギュラー選手と控え選手の力量差がこんなにも開いているのかと言わざるを得ません」（前出・スポーツ紙記者）

ヤクルト前監督の高津臣吾氏が12球団監督会議などで発言していたことだが、神宮球場のブルペンはファールゾーンに設けられている。セ6球団の本拠地球場で屋外にブルペンがあるのは神宮球場だけで「投手継投が丸見えになる」と懸念していた。パの埼玉西武ライオンズの本拠地・ベルーナドームも屋外にブルペンがあるが、大きなリスクとして取り上げられたことはない。「次に出てくるリリーバー」が相手陣営に丸見えになるのは“お互いさま”としてやっていくしかないのだろう。

投手継投と言えば、こんな話も聞かれた。

「これまでセは、次イニングの攻撃で登板中の投手に打席がまわってくるかどうかも考えながら、交代のタイミングを見計らってきました。その意味で損をしたのは、楽天の前田健太（38）です。6月17日の甲子園での阪神戦は、一軍復帰登板でした。序盤は苦しんでいましたが、5回裏の投球から本来のキレが戻ってきました。でも、その直後の6回表に打席がまわってきたため、2点差を追う楽天は代打を送らなければなりませんでした」（在京球団スタッフ）

あと1イニングを次回登板のために投げさせていたら、完全復活もあったかもしれない。投手が打席に立つリスクをなくす。セ・リーグのDH制導入で注目すべきは、攻撃面だけではないようだ。

デイリー新潮編集部