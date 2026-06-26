会場を包んだ「異様な雰囲気」

男子ゴルフの今季3つ目のメジャー大会、全米オープンは、ニューヨーク州ロングアイランドに位置するシネコックヒルズで開催された。屈指の難コースが舞台だからこそ、歴史に残る名勝負が披露されるのではないかと期待されていた。

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しかし、32歳の米国人選手、ウィンダム・クラークが、初日から首位を独走し、2位に6打の大差を付けて臨んだ最終日、シネコックヒルズは異様な雰囲気に包まれた。

ニューヨーク近郊からやってきた大勢のギャラリーは、クラークがミスショットすると拍手を送り、バーディーパットを外すと「いいぞ！」と囃し立てた。

全米オープン2勝目を挙げたクラーク

クラークがグッドショット、グッドパットを披露したときは、拍手も歓声も起こらず、逆にブーイングが起こった。「バンカーに入れ！」「チョークしろ！」などと過激な言葉が投げつけられた場面も見られた。

あまりに口汚い野次を飛ばして、会場警備のポリスから退場を命じられたギャラリーも数人いたほどで、野次の嵐が巻き起こったシネコックヒルズのサンデー・アフタヌーンは、ほとんどカオスと化していた。

前代未聞、野次の中での勝利

「メジャー大会でブーイングを受け、悪いショットに拍手されるなんて、きわめて珍しいことだった」

クラーク自身がそう振り返ったほど、まさに「前代未聞の全米オープン」だった。

そのカオスの中、クラークは前半こそスコアを落としたものの、執拗なゴルフで首位に踏みとどまり、2位に1打差で勝利した。しかし、彼がウイニングパットを沈めたときでさえ、割れるような拍手喝采は、ついに起こらなかった。

クラークは2023年全米オープンを制したメジャー覇者である。今大会で2度目の全米オープン制覇をかけて戦っていた彼には、本来なら割れるような拍手と声援が送られるはずである。

それなのに、なぜクラークは野次の嵐の中で勝利するという前代未聞の全米オープン覇者になってしまったのか。その背景には、彼の数々の問題行動があった。

クラブを放り投げ、ロッカーを破壊

2023年の全米オープンを制したころのクラークは、メジャー・チャンピオンとして光り輝き、ジュニアやアマチュアから憧れを抱かれ、尊敬もされていた。

しかし、2024年のプレジデンツカップの際、世界選抜チームのキム・シウに対し、失礼な言葉を投げつけたクラークの言動は、米ゴルフ界で問題視された。

翌2025年、5月の全米プロで不調だったクラークは、プレー中、手にしていたドライバーを怒りに任せて放り投げた。看板に命中した彼のドライバーは、跳ね返ってボランティア男性の頭を直撃しそうになった。

そして翌月、全米オープンで予選落ちしたクラークは、腹立ちまぎれにオークモントの伝統あるロッカールームを破壊するという暴挙に出て、オークモントから出入り禁止を通達された。

この出来事にゴルフ界は騒然となり、クラークに対する評価や評判は一気に地に堕ちた。

その後、クラークは「オークモントには謝罪し、ロッカールームの修理代は全額弁償する」という声明を出したが、そんな声明で暴挙が忘れられるはずはなく、クラークは「オークモントのロッカーを破壊した選手」として、人々の頭の中にインプットされた。

今度は優勝スピーチで物議

それから1年が経過しようとしていた今年5月、クラークはPGAツアーのザ・CJカップ・バイロン・ネルソンで勝利し、通算4勝目を挙げた。だが、今度は優勝スピーチで口にした言葉が物議を醸した。

「何より、みなさんに感謝したい。昨年のオークモントでの出来事は、決してグレートではない酷いコトだった。でも、スポンサーは離れることなく、僕の傍にとどまってくれた。その意味はとても大きく、とても感謝している」

すると、SNSでは「感謝しているのは自分を見捨てなかったスポンサーだけ？」「金銭的に助かったから、感謝しているってこと？」といった声が上がり、ファンに対する言葉が無かったことが、クラークに対する評価をまたしても下げる結果になった。

そんなことがあった翌月に、全米オープンで初日から首位を独走し、大会2勝目にリーチをかけたクラーク。辛辣な野次を浴びせることで知られるニューヨーカーたちの格好の餌食になり、シネコックヒルズでは完全なる悪役に回された。

「すべてが衰退していくようで最悪の気分」

こうした一連の経緯を、クラーク自身はどう受け止めていたのか。とりわけオークモントのロッカーを破壊した後、彼が何を思い、どう過ごしていたのかが気になった。

「2〜3日は、とても辛かった。暗闇の中に閉じこもっていた感じで、外出もしなかった。僕のキャリアも、世界ランキングも、評判も、すべてが衰退していくようで最悪の気分だった。あのときは、1年後に（全米オープンで優勝して優勝会見の場に）こうして座っている自分を想像すらしなかった」

自身が出した声明通り、クラークはオークモントのロッカーの修理代を全額支払い、オークモントが行っているチャリティ基金に寄付し、「アンガー・マネジメントの講習も受けた」そうだ。

しかし、巷では「クラークはロッカーの修理代をいまだに払っていない」等々、ネガティブな噂が絶えず、一度堕ちた信頼やイメージを修復することは簡単ではない様子だった。

事実を見てくれる味方の存在

だが、ありがたいことに、被害を受けたオークモントに所属するクラブプロは、クラークのために、こんな証言をした。

「ウィンダム・クラークはロッカーの修理代をすでに全額支払った。そして、オークモントとUSGAが出した条件をすべて受け入れて、アンガー・マネジメントの講習を受けたり、メンタル・トレーニングを受けたりしている。ロッカーはすでに修理が完了し、従来通り、メンバーたちはエンジョイしている」

そんなふうに、噂にとらわれることなく事実を見つめてくれる味方も居る中で、クラーク自身、心を入れ替え、頑張ろうと思えるようになったそうだ。

「2025年はパットが不調でとにかく苦しんでいた。オークモントでプレーしたころの僕は、まさにどん底で、僕は自分を見失っていた。本当の僕は、楽しくて明朗快活なんだ。ゴルフを愛し、ゴルフをリスペクトしているゴルファーなんだ」

クラークの心に染みた「山の話」

オークモントのロッカー破壊騒動からのこの1年、クラークはスイングコーチを変え、相棒キャディを変え、ガールフレンドも変わった。全米オープン直前にはパターも変え、そのニュー・パターがシネコックヒルズのグリーンで素晴らしい働きをしてくれた。

だが、ゴルフをリスペクトしているはずのクラークが、ロッカーを破壊する騒動を起こしてゴルフ界から呆れられ、それでも改心して再び全米オープンを制覇することができたのは、メンタルコーチであるジュリー・エリオンのおかげだという。

「クラークには、山登りの話が効果的だった」と、エリオンは振り返った。

エベレストの頂上まで登ったとしても、そこから降りない限り、別の山に登ることはできない。「登って、降りて、また登る」話、「次の山を登るために、登った山を降りる」話は、クラークの心に染みたのだそうだ。

ロッカーを破壊し、自己嫌悪に陥り、暗闇に閉じこもっていた彼は、2023年全米オープン制覇という高い山の頂きからの降り方を間違え、降りすぎて地下までもぐってしまったのかもしれない。

しかし、「もう一度、山を登ろう」と心に決めたクラークは、地下から地上へ、地上から山頂へと、通常の2倍ぐらいの山道を、彼なりに必死に登ってきたのではないだろうか。

クラークに野次が飛び続けたシネコックヒルズのサンデー・アフタヌーンは、前代未聞の全米オープン最終日となり、そんな中で勝利した彼は、前代未聞の全米オープン覇者だった。

だが、彼の反省と努力、野次の嵐に耐え抜いた忍耐と精神力、そして高い技術も、前代未聞だったからこその勝利だったと私は思う。

舩越園子（ふなこし・そのこ）

ゴルフジャーナリスト／武蔵丘短期大学客員教授。東京都出身。早稲田大学政治経済学部経済学科卒。1993年に渡米し、在米ゴルフジャーナリストとして25年間、現地で取材を続けてきた。2019年から拠点を日本へ移し、執筆活動のほか、講演やTV・ラジオにも活躍の場を広げている。『王者たちの素顔』（実業之日本社）、『ゴルフの森』（楓書店）、『才能は有限努力は無限 松山英樹の朴訥力』（東邦出版）など著書訳書多数。1995年以来のタイガー・ウッズ取材の集大成となる最新刊『TIGER WORDS タイガー・ウッズ 復活の言霊』（徳間書店）が好評発売中。

デイリー新潮編集部