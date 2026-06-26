パク・ソジュン、BTS・V＆パク・ヒョンシクとの超豪華3ショット公開 胸キュン必至のオフショット大量19枚「まぶしすぎる〜」
韓国俳優のパク・ソジュン（37）が24日、自身のインスタグラムを更新。 “ウガウガファミリー”としてプライベートでも仲が良いことで有名なBTS・V、パク・ヒョンシクとの3ショットなど、日常を収めた複数枚の写真・動画とともに近況を公開した。
【写真】「あれこれ集まったまとめ最高」胸キュン必至！パク・ソジュンのオフショット大量19枚
パク・ソジュンは「あれこれ並べてみて」とつづり、写真や動画を19枚投稿。無造作ヘアでラフなストライプシャツにめがねを合わせた、リラックス感漂うセルフィーをはじめ、一転して黒のシックなジャケットをスタイリッシュに着こなす姿など、振り幅の大きいオフショットを披露している。
さらに、青空が広がる水上での撮影オフショットや、ミラーボールが輝くナイトクラブ風なBTS・V、パク・ヒョンシクとの3ショットなどもアップされ、“ウガウガファミリー”の仲むつまじい関係性をのぞかせた。
この投稿に、ファンからは「あれこれ集まったまとめ最高」「かっこいいですね〜」「わぁ、まぶしすぎる〜」「うわっ久しぶりに胸キュンした 一体どこまでイケメンになるつもりですか？」といったコメントが集まっている。
【写真】「あれこれ集まったまとめ最高」胸キュン必至！パク・ソジュンのオフショット大量19枚
パク・ソジュンは「あれこれ並べてみて」とつづり、写真や動画を19枚投稿。無造作ヘアでラフなストライプシャツにめがねを合わせた、リラックス感漂うセルフィーをはじめ、一転して黒のシックなジャケットをスタイリッシュに着こなす姿など、振り幅の大きいオフショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「あれこれ集まったまとめ最高」「かっこいいですね〜」「わぁ、まぶしすぎる〜」「うわっ久しぶりに胸キュンした 一体どこまでイケメンになるつもりですか？」といったコメントが集まっている。