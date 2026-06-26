今年3月、埼玉県北本市の踏切内で立ち止まってしまった60代の女性を救出し、人命救助に貢献したとして、会社員の男性2人に埼玉県警本部長による感謝状が贈呈されました。

26日、鴻巣警察署で埼玉県警本部長による感謝状が贈呈されたのは、JR東日本のグループ会社に勤める高坂利光さん（50）と不動産会社に勤める谷隆宏さん（49）です。

今年3月7日の午前8時半ごろ休日で車に乗っていた高坂さんは踏切待ちのため停車した際、踏切内で立ち止まっていた女性を発見。急いで車から降り、非常ボタンを押して女性に「外に出てください」と声をかけ続けたということです。

仕事のため車に乗り、同じく踏切待ちのため停車していた谷さんはこの状況を確認。車から降りて踏切内に立ち入り女性を線路外に押し出して高坂さんとともに女性を救出したといいます。

この救出の直後に電車が通過。間一髪の出来事でした。

埼玉県警本部長は2人に対して「一刻一秒を争う緊迫した状況において、とっさの判断と勇敢な行動により、一人の尊い命が救われました。高坂さん、谷さんの判断力と勇気に敬意を表するとともに、今後の一層のご健勝とご活躍を祈念申し上げます。」とコメントを発表しました。

実はJR東日本のグループ会社の職員として緊急時の対応などの研修業務を担当しているという高坂さん。ただ、今回のような事態に直面するのは初めてだったということで、「同じような場面に遭遇した場合ちゅうちょなく非常ボタンを押すようにと若手の社員を含めて指導していきたい」と今後の意気込みを語りました。

また、谷さんは仕事の関係で駅にいたり、電車を見たりする機会が多いということで「今後もヒヤッとすることがあれば早めに動いて大きな事故につながらないようにできればと思います」と話しました。