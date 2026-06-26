君座武志が2年契約でベルテックス静岡へ加入…東海大出身の23歳SF兼PF

ベルテックス静岡は6月26日、君座武志と2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。翌シーズンまでの2年契約となる。

5月に23歳の誕生日を迎えた君座は、188センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。宇都宮工業高校から東海大学に進学し、「B.LEAGUE DRAFT 2026」にエントリーしたものの、B.PREMIERのクラブから指名を受けず、3月に練習生として熊本ヴォルターズへ加入した。その後は選手契約を結ぶと、シーズンをとおして11試合に出場。15日に退団および移籍先決定が発表されていた。

君座は公式HPで「はじめにこのような機会を与えてくださった、井上GM、ジョン・パトリックHC、そしてクラブ関係者の皆さまに感謝申し上げます。ルーキーシーズンをベルテックス静岡でプレーできることをとても嬉しく思います。このチームを勝たせることのできる選手になれるよう日々精進していきますので応援よろしくお願いします！ リカルドって呼んでください！」とコメントした。

なお、静岡はかつて千葉ジェッツを率いたジョン・パトリック氏を新ヘッドコーチとして招へい。26日時点で増田啓介、橋本竜馬、柏倉哲平、林翔太郎、山本愛哉、サイモン拓海との契約継続、ジャンバルボ海斗、関谷間との契約合意を発表している。