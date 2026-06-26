東京株式（大引け）＝３００５円安と大幅反落、ＡＩ・半導体関連に売り膨らむ 東京株式（大引け）＝３００５円安と大幅反落、ＡＩ・半導体関連に売り膨らむ

２６日の東京株式市場で日経平均株価は大幅反落。主力のＡＩ・半導体関連株が売られ、日経平均株価は一時、６万８６００円台まで下落する場面もあり、終値では歴代３位の下げ幅となった。



大引けの日経平均株価は前日比３００５円４６銭安の６万９３６０円８８銭。プライム市場の売買高概算は２３億９７９３万株。売買代金概算は１２兆１６７９億円となった。値上がり銘柄数は９１５と全体の約５８％、値下がり銘柄数は６１３、変わらずは３３銘柄だった。



前日の米株式市場では、ＮＹダウは上昇したもののナスダック指数は下落。アップル やマイクロソフト などが値を下げた。米ハイテク株安を受け、東京市場も主力のＡＩ・半導体関連株が軒並み安となった。出資先の米オープンＡＩが上場時期を２７年に延期することを検討していると報じられたことが嫌気されソフトバンクグループ<9984.T>が急落。アドバンテスト<6857.T>も大幅安となった。韓国株式市場で、総合株価指数（ＫＯＳＰＩ）が急落したことが嫌気され、後場に入り下げ幅は拡大。日経平均株価は一時３７００円を超える下落となり、６万８６００円台まで売り込まれたが、引けにかけやや値を戻し６万９３００円台で取引を終えた。ただ、石油や自動車、建設株などは高く、プライム市場の６割近い銘柄は上昇した。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>や村田製作所<6981.T>、太陽誘電<6976.T>、イビデン<4062.T>が大幅安となり、東京エレクトロン<8035.T>、レーザーテック<6920.T>、ディスコ<6146.T>が下落。フジクラ<5803.T>や古河電気工業<5801.T>が売られた。ＪＸ金属<5016.T>やＴＤＫ<6762.T>、信越化学工業<4063.T>も下落した。任天堂<7974.T>やファーストリテイリング<9983.T>も値を下げた。



半面、トヨタ自動車<7203.T>や三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>、三井住友フィナンシャルグループ<8316.T>が高く、サンリオ<8136.T>や三井物産<8031.T>、三井不動産<8801.T>が堅調。ＩＮＰＥＸ<1605.T>や武田薬品工業<4502.T>、スズキ<7269.T>が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS