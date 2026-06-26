ラウールの美貌＆圧巻スタイルが“白シャツのシンプルコーデ”だからこそ際立つ！アンニュイな横顔も披露し「映画のワンシーンみたい」「王子様すぎる」「フェイスラインに見惚れる」の声

【写真】ラウール『Zessei』関連ショット／シンプルコーデからキラキラ衣装まで着こなすラウール

Snow Manのラウールが自身のInstagramを更新。「#Zessei」「#紙媒体」のハッシュタグを添えて3枚の写真を公開した。

『Zessei』はSUPER EIGHTの大倉忠義が編集長を務めるエンターテインメントマガジン。ラウールが登場する第2弾が6月26日に発売された。

■ラウールのシンプルコーデが際立たせる圧倒的スタイル

公開された写真でラウールは、白シャツにブラックパンツを合わせたシンプルなコーディネート姿を披露。木目調の空間にたたずむ全身ショットでは、すらりと伸びた脚の長さと抜群のスタイルがひときわ目を引く。

続くカットでは、金髪ヘアをなびかせながら遠くを見つめる横顔や、腕に顔を預けたアンニュイな表情も公開。飾りすぎない雰囲気の中で、透明感あふれる美しさを存分に感じられる写真となっている。

この投稿には「美しすぎる」「眼福すぎ」「透明感すごい」「横顔が芸術」「森の妖精みたい」「映画のワンシーンみたい」「王子様すぎる」「フェイスラインに見惚れる」などの声が寄せられている。