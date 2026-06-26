映画『ラブ≠コメディ』より中島健人書き下ろしの劇中歌「ストロベリー」に乗せた特別映像解禁

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中島健人が主演を務める映画『ラブ≠コメディ』（7月3日公開）より、劇中歌「ストロベリー」に乗せた特別映像が公開された。

■「初めて聴いたときから思わず口ずさんでしまいました」（長濱ねる）

主人公の神崎麗司（中島健人）は“360度全方位イケメン”と称され、数々のラブコメ作品で主演を務めてきた人気俳優兼アイドル。「ラブコメなんて、もうやりたくない！」――30歳を目前に、重厚なドラマで評価されたいという想いを抱えるなか、またもや届いたのは王道ラブコメの出演オファー。相手役はアイドル・南風美里（長濱ねる）と聞き反発する麗司だが、この出会いが彼の人生を大きく動かしていく。

今回解禁となったのは、中島健人が本作のために書き下ろした劇中歌「ストロベリー」に乗せた特別映像。楽曲の歌詞とリンクするように描かれるのは、ヒロイン・南風美里のまっすぐな人柄に、次第に惹かれていく麗司の心の揺らぎだ。少しずつ縮まっていくふたりの距離は、これから紡がれる恋の行方への期待を高める。

さらに、劇中ドラマ『壁ドン！床ドン！君にドーン！』の撮影現場で、スタッフたちが一丸となって作品づくりに挑む姿も収録。華やかな世界の裏側にある情熱や葛藤が垣間見え、単なるラブコメにとどまらない、働く人々の奮闘を描いた“お仕事ムービー”としての魅力も感じさせる仕上がりとなっている。

本作では、主題歌「Fiction Love」の他、劇中歌の「ストロベリー」「愛してTonight」の3曲の作詞・作曲を中島が手掛けており、俳優としてのみならずアーティストとしての才能を存分に発揮。物語の展開や登場人物たちの心情に寄り添うように紡がれたこれらの楽曲は、それぞれのシーンに彩りを与え、作品の世界観をより豊かに広げている。

中島の楽曲について長濱は「曲が流れると作品に色が付くんです。初めて聴いたときから思わず口ずさんでしまいました」と、そのキャッチーなメロディと作品との親和性の高さを絶賛。中島の手掛けた楽曲が、映像と物語を自然に結びつけ、作品にさらなる厚みをもたらしている。

■映画情報

『ラブ≠コメディ』（読み：ラブノットコメディ）

7月3日（金）全国公開

監督：紙谷楓

脚本：大北はるか

キャスト：中島健人 長濱ねる

板谷由夏 塩野瑛久 本多力 前野朋哉 今野浩喜 野村麻純 宮崎吐夢 磯山さやか 岩井拳士朗 信川清順

工藤美桜 今野大輝（B＆ZAI） 北代祐太 アパッチ長男 / 菊田竜大（ハナコ） 三石琴乃 光石研 / 財前直見

主題歌：中島健人「Fiction Love」

配給：ストームレーベルズ／ライブ・ビューイング・ジャパン

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■関連リンク

映画『ラブ≠コメディ』作品サイト

https://movie.storm-labels.co.jp/lovenotcomedy/