エムアップホールディングス <3661> [東証Ｐ] が6月26日大引け後(16:15)に非開示だった業績見通しを発表。27年3月期の業績予想は連結経常利益が前期比10.5％増の60億円を見込み、8期連続で過去最高益を更新する見通しと発表した。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社グループは、2026年5月15日に公表いたしました「2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」において、当社グループを取り巻く事業環境における短期的変化への対応、ならびに今後想定するグローバル展開の進捗に伴う初期的な収益見通しの不確実性に加え、さらなる成長加速に向けた事業構造の最適化に伴う組織再編を継続推進していたことから、これらが当連結会計年度の業績に与える影響を適正かつ合理的に算出することが困難であるため、通期連結業績予想の開示を差し控えさせていただいておりました。 上記の状況下、各施策の精査を継続する中で、今般、事業構造の最適化に伴う組織再編に関し、グループにおける経営資源の「選択と集中」の観点から、一部のノンコア事業について売却を含めた再編を行う方針を決定いたしました。 当該方針の決定に伴い、コア事業への注力による収益モデルの明確化、およびグローバル展開等を含む各施策の連結業績への影響度について、現時点で一定の合理的な算 出が可能となったため、未定としていた2027年3月期の通期連結業績予想を公表するものであります。