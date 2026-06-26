　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

77577.40　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
75482.49　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
75384.21　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
72791.29　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
72609.64　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
70715.77　　6日移動平均線
70646.42　　均衡表転換線(日足)
70198.36　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
69824.31　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

69360.88　　★日経平均株価26日終値

69174.97　　新値三本足陰転値
67641.87　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
67605.44　　25日移動平均線
67337.15　　均衡表基準線(日足)
65879.97　　均衡表転換線(週足)
65012.51　　ボリンジャー:-1σ(25日)
64166.12　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
62674.11　　13週移動平均線
62419.59　　ボリンジャー:-2σ(25日)
61515.35　　均衡表基準線(週足)
60780.92　　均衡表雲上限(日足)
60664.41　　75日移動平均線
59826.67　　ボリンジャー:-3σ(25日)
58507.94　　26週移動平均線
57706.34　　ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12　　均衡表雲下限(日足)
54272.81　　200日移動平均線
52849.75　　ボリンジャー:-1σ(26週)
52738.58　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49　　均衡表雲上限(週足)
47770.81　　ボリンジャー:-3σ(13週)
47191.57　　ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)
41533.38　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　58.40(前日70.61)
ST.Slow(9日)　　68.04(前日77.30)

ST.Fast(13週)　 88.79(前日93.64)
ST.Slow(13週)　 89.73(前日91.35)

［2026年6月26日］

株探ニュース