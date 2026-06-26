【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(26日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
77577.40 ボリンジャー:＋3σ(13週)
75482.49 ボリンジャー:＋3σ(26週)
75384.21 ボリンジャー:＋3σ(25日)
72791.29 ボリンジャー:＋2σ(25日)
72609.64 ボリンジャー:＋2σ(13週)
70715.77 6日移動平均線
70646.42 均衡表転換線(日足)
70198.36 ボリンジャー:＋1σ(25日)
69824.31 ボリンジャー:＋2σ(26週)
69360.88 ★日経平均株価26日終値
69174.97 新値三本足陰転値
67641.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)
67605.44 25日移動平均線
67337.15 均衡表基準線(日足)
65879.97 均衡表転換線(週足)
65012.51 ボリンジャー:-1σ(25日)
64166.12 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62674.11 13週移動平均線
62419.59 ボリンジャー:-2σ(25日)
61515.35 均衡表基準線(週足)
60780.92 均衡表雲上限(日足)
60664.41 75日移動平均線
59826.67 ボリンジャー:-3σ(25日)
58507.94 26週移動平均線
57706.34 ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12 均衡表雲下限(日足)
54272.81 200日移動平均線
52849.75 ボリンジャー:-1σ(26週)
52738.58 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
47770.81 ボリンジャー:-3σ(13週)
47191.57 ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
41533.38 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 58.40(前日70.61)
ST.Slow(9日) 68.04(前日77.30)
ST.Fast(13週) 88.79(前日93.64)
ST.Slow(13週) 89.73(前日91.35)
［2026年6月26日］
株探ニュース
77577.40 ボリンジャー:＋3σ(13週)
75482.49 ボリンジャー:＋3σ(26週)
75384.21 ボリンジャー:＋3σ(25日)
72791.29 ボリンジャー:＋2σ(25日)
72609.64 ボリンジャー:＋2σ(13週)
70715.77 6日移動平均線
70646.42 均衡表転換線(日足)
70198.36 ボリンジャー:＋1σ(25日)
69824.31 ボリンジャー:＋2σ(26週)
69360.88 ★日経平均株価26日終値
69174.97 新値三本足陰転値
67641.87 ボリンジャー:＋1σ(13週)
67605.44 25日移動平均線
67337.15 均衡表基準線(日足)
65879.97 均衡表転換線(週足)
65012.51 ボリンジャー:-1σ(25日)
64166.12 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62674.11 13週移動平均線
62419.59 ボリンジャー:-2σ(25日)
61515.35 均衡表基準線(週足)
60780.92 均衡表雲上限(日足)
60664.41 75日移動平均線
59826.67 ボリンジャー:-3σ(25日)
58507.94 26週移動平均線
57706.34 ボリンジャー:-1σ(13週)
57179.12 均衡表雲下限(日足)
54272.81 200日移動平均線
52849.75 ボリンジャー:-1σ(26週)
52738.58 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
47770.81 ボリンジャー:-3σ(13週)
47191.57 ボリンジャー:-2σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
41533.38 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 58.40(前日70.61)
ST.Slow(9日) 68.04(前日77.30)
ST.Fast(13週) 88.79(前日93.64)
ST.Slow(13週) 89.73(前日91.35)
［2026年6月26日］
株探ニュース