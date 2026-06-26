[PTS]デイタイムセッション終了 15時30分以降の上昇813銘柄・下落1724銘柄（東証終値比）
6月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2657銘柄。東証終値比で上昇は813銘柄、下落は1724銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが85銘柄、値下がりは133銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は780円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6696> トラースＯＰ 326 +84（ +34.7%）
2位 <7624> ＮａＩＴＯ 173 +35（ +25.4%）
3位 <6779> 日電波 4600 +710（ +18.3%）
4位 <218A> リベラウェア 997 +99（ +11.0%）
5位 <6629> Ｔホライゾン 1126 +95（ +9.2%）
6位 <4446> リンクユーＧ 721 +57（ +8.6%）
7位 <7012> 川重 3050 +214.0（ +7.5%）
8位 <4883> モダリス 32 +2（ +6.7%）
9位 <4382> ＨＥＲＯＺ 760 +47（ +6.6%）
10位 <4265> ＩＧＳ 368 +18（ +5.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2778> パレモ・ＨＤ 115.5 -11.5（ -9.1%）
2位 <8179> ロイヤルＨＤ 1125 -100（ -8.2%）
3位 <4896> ケイファーマ 655 -49（ -7.0%）
4位 <3681> ブイキューブ 9.4 -0.6（ -6.0%）
5位 <6522> アスタリスク 961 -59（ -5.8%）
6位 <3168> ＭＥＲＦ 1168.9 -58.1（ -4.7%）
7位 <7527> システムソフ 45.3 -1.7（ -3.6%）
8位 <3137> ファンデリー 186.1 -6.9（ -3.6%）
9位 <5603> 虹技 1210 -37（ -3.0%）
10位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 53.4 -1.6（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 3050 +214.0（ +7.5%）
2位 <8766> 東京海上 7050 +147（ +2.1%）
3位 <5401> 日本製鉄 549.9 +6.6（ +1.2%）
4位 <285A> キオクシア 92950 +770（ +0.8%）
5位 <4062> イビデン 24200 +200（ +0.8%）
6位 <4151> 協和キリン 2565.5 +17.0（ +0.7%）
7位 <8035> 東エレク 73400 +480（ +0.7%）
8位 <4004> レゾナック 17440.5 +110.5（ +0.6%）
9位 <6723> ルネサス 4830 +30（ +0.6%）
10位 <6762> ＴＤＫ 3596 +21（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8750> 第一ライフ 1678 -48.5（ -2.8%）
2位 <9983> ファストリ 82800 -1270（ -1.5%）
3位 <2502> アサヒ 1542.1 -20.9（ -1.3%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 2514.1 -27.9（ -1.1%）
5位 <6471> 日精工 1150.5 -10.5（ -0.9%）
6位 <6361> 荏原 6195.1 -52.9（ -0.8%）
7位 <9502> 中部電 2975.5 -24.0（ -0.8%）
8位 <1802> 大林組 3178.9 -23.1（ -0.7%）
9位 <1332> ニッスイ 1278.1 -8.9（ -0.7%）
10位 <8354> ふくおかＦＧ 6817.9 -43.1（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6696> トラースＯＰ 326 +84（ +34.7%）
2位 <7624> ＮａＩＴＯ 173 +35（ +25.4%）
3位 <6779> 日電波 4600 +710（ +18.3%）
4位 <218A> リベラウェア 997 +99（ +11.0%）
5位 <6629> Ｔホライゾン 1126 +95（ +9.2%）
6位 <4446> リンクユーＧ 721 +57（ +8.6%）
7位 <7012> 川重 3050 +214.0（ +7.5%）
8位 <4883> モダリス 32 +2（ +6.7%）
9位 <4382> ＨＥＲＯＺ 760 +47（ +6.6%）
10位 <4265> ＩＧＳ 368 +18（ +5.1%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2778> パレモ・ＨＤ 115.5 -11.5（ -9.1%）
2位 <8179> ロイヤルＨＤ 1125 -100（ -8.2%）
3位 <4896> ケイファーマ 655 -49（ -7.0%）
4位 <3681> ブイキューブ 9.4 -0.6（ -6.0%）
5位 <6522> アスタリスク 961 -59（ -5.8%）
6位 <3168> ＭＥＲＦ 1168.9 -58.1（ -4.7%）
7位 <7527> システムソフ 45.3 -1.7（ -3.6%）
8位 <3137> ファンデリー 186.1 -6.9（ -3.6%）
9位 <5603> 虹技 1210 -37（ -3.0%）
10位 <2315> ＣＡＩＣＡＤ 53.4 -1.6（ -2.9%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7012> 川重 3050 +214.0（ +7.5%）
2位 <8766> 東京海上 7050 +147（ +2.1%）
3位 <5401> 日本製鉄 549.9 +6.6（ +1.2%）
4位 <285A> キオクシア 92950 +770（ +0.8%）
5位 <4062> イビデン 24200 +200（ +0.8%）
6位 <4151> 協和キリン 2565.5 +17.0（ +0.7%）
7位 <8035> 東エレク 73400 +480（ +0.7%）
8位 <4004> レゾナック 17440.5 +110.5（ +0.6%）
9位 <6723> ルネサス 4830 +30（ +0.6%）
10位 <6762> ＴＤＫ 3596 +21（ +0.6%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8750> 第一ライフ 1678 -48.5（ -2.8%）
2位 <9983> ファストリ 82800 -1270（ -1.5%）
3位 <2502> アサヒ 1542.1 -20.9（ -1.3%）
4位 <1963> 日揮ＨＤ 2514.1 -27.9（ -1.1%）
5位 <6471> 日精工 1150.5 -10.5（ -0.9%）
6位 <6361> 荏原 6195.1 -52.9（ -0.8%）
7位 <9502> 中部電 2975.5 -24.0（ -0.8%）
8位 <1802> 大林組 3178.9 -23.1（ -0.7%）
9位 <1332> ニッスイ 1278.1 -8.9（ -0.7%）
10位 <8354> ふくおかＦＧ 6817.9 -43.1（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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