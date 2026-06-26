　6月26日のPTSデイタイムセッション（08:20～16:30）が終了。東証の取引が終了した15時30分以降に売買が成立したのは2657銘柄。東証終値比で上昇は813銘柄、下落は1724銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は225銘柄。うち値上がりが85銘柄、値下がりは133銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は780円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の26日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。

△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6696>　トラースＯＰ　　　　326　　+84（ +34.7%）
2位 <7624>　ＮａＩＴＯ　　　　　173　　+35（ +25.4%）
3位 <6779>　日電波　　　　　　 4600　 +710（ +18.3%）
4位 <218A>　リベラウェア　　　　997　　+99（ +11.0%）
5位 <6629>　Ｔホライゾン　　　 1126　　+95（　+9.2%）
6位 <4446>　リンクユーＧ　　　　721　　+57（　+8.6%）
7位 <7012>　川重　　　　　　　 3050 +214.0（　+7.5%）
8位 <4883>　モダリス　　　　　　 32　　 +2（　+6.7%）
9位 <4382>　ＨＥＲＯＺ　　　　　760　　+47（　+6.6%）
10位 <4265>　ＩＧＳ　　　　　　　368　　+18（　+5.1%）

▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2778>　パレモ・ＨＤ　　　115.5　-11.5（　-9.1%）
2位 <8179>　ロイヤルＨＤ　　　 1125　 -100（　-8.2%）
3位 <4896>　ケイファーマ　　　　655　　-49（　-7.0%）
4位 <3681>　ブイキューブ　　　　9.4　 -0.6（　-6.0%）
5位 <6522>　アスタリスク　　　　961　　-59（　-5.8%）
6位 <3168>　ＭＥＲＦ　　　　 1168.9　-58.1（　-4.7%）
7位 <7527>　システムソフ　　　 45.3　 -1.7（　-3.6%）
8位 <3137>　ファンデリー　　　186.1　 -6.9（　-3.6%）
9位 <5603>　虹技　　　　　　　 1210　　-37（　-3.0%）
10位 <2315>　ＣＡＩＣＡＤ　　　 53.4　 -1.6（　-2.9%）

△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7012>　川重　　　　　　　 3050 +214.0（　+7.5%）
2位 <8766>　東京海上　　　　　 7050　 +147（　+2.1%）
3位 <5401>　日本製鉄　　　　　549.9　 +6.6（　+1.2%）
4位 <285A>　キオクシア　　　　92950　 +770（　+0.8%）
5位 <4062>　イビデン　　　　　24200　 +200（　+0.8%）
6位 <4151>　協和キリン　　　 2565.5　+17.0（　+0.7%）
7位 <8035>　東エレク　　　　　73400　 +480（　+0.7%）
8位 <4004>　レゾナック　　　17440.5 +110.5（　+0.6%）
9位 <6723>　ルネサス　　　　　 4830　　+30（　+0.6%）
10位 <6762>　ＴＤＫ　　　　　　 3596　　+21（　+0.6%）

▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8750>　第一ライフ　　　　 1678　-48.5（　-2.8%）
2位 <9983>　ファストリ　　　　82800　-1270（　-1.5%）
3位 <2502>　アサヒ　　　　　 1542.1　-20.9（　-1.3%）
4位 <1963>　日揮ＨＤ　　　　 2514.1　-27.9（　-1.1%）
5位 <6471>　日精工　　　　　 1150.5　-10.5（　-0.9%）
6位 <6361>　荏原　　　　　　 6195.1　-52.9（　-0.8%）
7位 <9502>　中部電　　　　　 2975.5　-24.0（　-0.8%）
8位 <1802>　大林組　　　　　 3178.9　-23.1（　-0.7%）
9位 <1332>　ニッスイ　　　　 1278.1　 -8.9（　-0.7%）
10位 <8354>　ふくおかＦＧ　　 6817.9　-43.1（　-0.6%）

※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース