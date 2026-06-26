漫画家の矢田恵梨子氏が、26日までに自身のXを更新。「週刊スピリッツ」で連載中の漫画「ディグニティー 旅行医の処方箋」が単行本の売り上げ低迷により全4巻で打ち切りとなることを公表した後、大きな反響が寄せられたことを明かし、読者に感謝を伝えた。

矢田氏は「大切なお知らせ」と題した投稿で、「『ディグニティー 旅行医の処方箋』は、単行本の売上低迷に伴い全4巻での打ち切りが決まりました」と報告。同作は終末期の患者と向き合う「旅行医療」を題材にした作品で「多くの取材協力や応援いただいたにもかかわらず、力が及ばず恐縮ですが本当に心強かったです」と関係者や読者へ感謝を述べ「未来が覆る可能性は捨てずに残り1巻分を突き詰めたいと思います」と最後まで作品を描き切る決意を示していた。

その後、大きな反響があったことを報告。「たくさんの拡散や単行本のご購入、本当にありがとうございます」と感謝をつづり「Yahooニュースにも載ったようです。ヤフコメでも様々な意見はありますが、山ほどある自分の課題と向き合いつつ、自分が描きたいものを楽しみます」と心境をつづった。

さらに、電子コミックサービス「ピッコミ」のランキングで3位に入ったことも報告。「ディグニティ、ビッコミでたくさん読んでいただきありがとうございます…！」と、読者へあらためて感謝の言葉を寄せた。