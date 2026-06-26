サッカー元日本代表DFの中沢佑二氏（48）が26日、テレビ朝日「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜前10・25）の生放送に出演。25日（日本時間26日）に行われたFIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組最終戦でスウェーデンと1―1で引き分けた日本代表のマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）に言及した。

前半17分、相手選手と競り合ったMF田中碧がファウルを取られた場面を振り返り、「恐らくファウルじゃないんです、これは。素晴らしいディフェンスでスウェーデンがこれから攻撃に移るぞってなった瞬間に田中選手はボールをカットする」と説明。

豊富な運動量とボール奪取力でオランダ、チュニジア戦に2試合連続フル出場したMF佐野海舟の名前を挙げ、「（田中は）佐野選手と同じような運動量とボール奪取能力を見せつけてくれたので、森保監督の中では次の試合で誰を使うか悩ませるくらい、田中選手のパフォーマンスはかなり良かったと思います」と絶賛した。

田中は「攻撃の部分でもいいものを持っている」としながら「今日はかなり守備のところの意識が高かった」と解説。スウェーデンの前線にボールが入る前に「田中選手のところで奪うと。ボールが来ないスウェーデンの強力FWは何も仕事がなくなるので、田中選手の存在は大きかったと思う」と奮闘を称えた。