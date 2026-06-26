THE ANSWER編集部に来訪 W杯・日本―スウェーデン戦ドラゴン観戦記

ドラゴン、解せぬ――。サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は25日（日本時間26日）、1次リーグF組で日本がスウェーデンと対戦。1-1で引き分け、組2位で決勝トーナメント（T）進出を決めた。今大会、THE ANSWERで解説を務める元日本代表FW久保竜彦が東京・中目黒の編集部に来訪し、熱戦を見守った。今回はそれに先立ち、観戦の様子をレポート。「会う人、会う人、みんなに『Yahoo!』『Yahoo!』と言われる。何がどうなっとるんよ」。この企画が人気に育ったことが未だ理解できぬまま、日本代表とドラゴンのW杯は続く。（取材・文＝THE ANSWER編集部・神原 英彰）

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東京・中目黒。ドラゴンの規格外で型破りなエピソードを聞いていると、「BRUTUS」や「おとなの週末」でスマートに飾られたこの街も、不思議と窮屈に思えてくる。

「大谷すごいよ。マラドーナ、タイソンと同じくらい会ってみたい。清原、秋山、デストラーデ以来のわくわくよ。俺、野球少年やから。3番・ショート。遊んでて（左手の）小指がちょんぎれてグローブはめられんくなって、1年くらい野球できんくて、サッカーやったんよ。それがなかったら巨人に入って、きっとメジャーよ」

日本サッカーに不滅のロマンとタラレバを残した男が、「好き」を好きに語り、勝手に野球でタラレバを描く。

目黒川沿いをビーチサンダルで歩く男は、今日もまたナカメの街に合わない。

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中目黒に初めてドラゴンの雄叫びが響いたのは4年前。

編集部で缶ビールを飲みながら日本戦の観戦・解説を依頼した。「俺、酒飲んで喋っとるだけやん。これが記事になるって、どういうことよ……」。本人も疑う珍企画。

2022年カタールW杯は日本の得点に「うおおおお」と立ち上がって一張羅のジャージのポケットからガラケーが落っこち、2024年アジアカップは日韓戦の機運に気合を入れて頭を刈ってきたら対戦は幻に終わり「どうすんのよ、頭寒いよ」と落ち込んだ。

いまだ「俺は読んどらん」と疑いを晴らすことのないまま迎えた北中米W杯。

一昨年にめでたく初孫が生まれた、「G」ならぬ「爺ドラゴン」は「また（スタッフみんなで）集まれてうれしいよ」と皺が深くなった目尻を下げ、2度目のW杯が始まった。

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6月15日、オランダ戦。

早朝5時開始。前夜はどっぷりと飲み、充血した目で見守った激闘。展開はヒリヒリ、口内はカラカラ。用意した缶ビールには手をつけず。2-2、引き分け。お茶をゴクリ。「（3日後で）もう50なんよ。（朝から酒は）体力がきついよ。ホテルに帰って寝るよ」

6月21日、チュニジア戦。

一転、昼1時開始。サプライズの誕生日ケーキに「おお、おお」と不器用に笑い、ついに手を伸ばしたエビス350ml。4-0、快勝。酒より日本のサッカーに酔い、恍惚。「（鎌田の先制点は）『ちん！ちん！ちーん！』やん。W杯で4-0て。くぅああ、すぅごい…」

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そして、スウェーデン戦。前夜、「打ち合わせ」と称して今回も編集部スタッフと酒場に繰り出す。

近くの席で某広告代理店を名乗る男性に、インフルエンサー風の女性が「私のこともバズらせてくださぁい」と甘く囁く。人間の欲と打算が渦巻くナカメらしい情景を眺めながら、蓄えた口髭をいじる。

「本当に強い人間って、持ってるもんが違うんよ。（対峙したら）やられると思う、動物的に。近寄れん。（対戦したフランス代表の）テュラム、デサイーなんてそうやった。選手入場の時、近寄らせん何かあったんよ。本当に強い人間って、そういうもんよ」

ドラゴンの物差しは、いつも人と違う。

今企画初のケツカッチン 用意した缶ビールに手は…

朝7時35分。前泊したホテルから今日も歩いてやってきた。「あぁーい、おはよう」

この日は今企画で初めての展開。この後、別の仕事が。

形式的に缶ビールを並べたものの、ケツカッチンではさすがに手をつけない。代わりに編集部にあったグローブをはめ、室内で軽くキャッチボールをして体を温める。

「パシッ」――。

主審の笛より早く響く、いつもと異なる音色が、運命の第3戦に始まりを告げた。

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おにぎり（鮭）をつまみながら迎えたキックオフ。

前半3分、裏カードでオランダ先制の報が届く。「早すぎるね」。4分後には追加点。「くあぁ……」

対照的に日本はロングボールを多用して押し込まれ、我慢の展開。世界の屈強なDFを背負ったでっかい背中が、背もたれから離れない。

「（体が）重いんか……うーん、スウェーデンもやけん、まったりしとる」

チャンスに「きあああ」、ピンチに「ぬおおお」と声を上げ、腰が初めて浮いたのは45分。

ペナルティエリアで前田の落としから中村がノーステップで右足を振り抜く。「いぃぃいい……上手い」。GKのファインセーブ。落胆。

前半終了。

2つ目のおにぎり（めんたいこ）を胃袋に詰め込み、後半に向けて態勢を整えた。

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ドラゴンの雄叫びが響いたのは後半11分。

「マエダあぁぁ！」

菅原のパスを中央の上田が落とし、堂安がスルーパス。前田、流し込む。立ち上がって興奮。「ドーアン、上手い！ カンペキ、完璧な崩しやん。菅原も上手い」。美しい崩し。VTRを見返す。「うまぁ」

「あと2点（で組1位）いけるやろ」。膨らむ期待。ところが、6分後――。

左サイドを攻め込まれ、ペナルティエリア角付近から左足を振り抜かれる。よもやの失点。「……」。椅子を大きく引いて驚きを露わにするが、無言。VTRを見てポツリ。「いやぁ、くあぁ……狙ったんか」

以降は劣勢。19分にはまずいボールロストから大ピンチ。「あ゛あ゛あ゛あ゛あ゛……」。悲鳴に濁点が。鈴木のビッグセーブ。攻防も停滞し、短パンからのぞく脚を投げ出す。「（流れが）止まっとるな」

試合終盤。そろそろ編集部を出ないと次の仕事がギリギリに。移動しながらのDAZN視聴を提案するが首を横に振る。「ここで観たい」

アディショナルタイムは鞄を背負って画面に噛り付き、試合終了の笛を聞くと、手をパンと叩いて安堵。「よっしゃ、行こう」。選手たちのハイタッチの輪を見届けることなく、編集部を飛び出した。

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試合後、移動のタクシー車内で実施した解説インタビュー。

交代した堂安の怒りと直後に見た森保ジャパンの強さ、攻撃に目がいく日本で「こいつはいい」と光った守備職人、決勝T1回戦で激突するブラジル戦のポイントまで。車窓のレインボーブリッジを眺めながら語り尽くした。

「次、ブラジルか。しかも本気のブラジルよ。むっちゃ楽しみよ」

この企画もカタールW杯、アジアカップに続き3度目。好評を博し、日本の1次リーグ突破で今大会4戦目を迎える。

「最近、会う人、会う人みんなに『Yahoo!』『Yahoo!』（で記事を読んだ）って言われるんやけど。何がどうなっとるんよ」

ドラゴンの知らないところで、この企画は育ち、日本代表もまだ先へ進んでいく。



（THE ANSWER編集部・神原 英彰 / Hideaki Kanbara）