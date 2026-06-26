日本時間27日に1次リーグI→H→G組実施

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の1次リーグD、E、F組最終節が25日（日本時間26日）に行われ、A組3位の韓国にとっては、悪夢の展開となった。26日（同27日）には、決勝トーナメント（T）進出へ超崖っぷちに追い込まれる可能性がある。

48か国参加の今大会は全12組の各組2位以内に加え、各組3位の成績上位8か国が決勝Tに進む。勝ち点で並んだ場合は得失点差、総得点の順に優劣をつける。

勝ち点3でA組3位の韓国にとって、この日のD〜F組の結果は考えうる限り最悪なものだった。

D組パラグアイ、E組エクアドル、F組スウェーデンと組3位チームが全て勝ち点4で韓国より上に。6組が1次リーグを終えた時点で、韓国は組3位チームの中で5番手だ。

26日（日本時間27日）はI→H→G組の順に最終戦が行われる。I組は勝ち点0同士のセネガルとイラクが対戦。ここでセネガルが2点差で勝つと勝ち点3、得失点差-1で韓国と並ぶが、総得点で韓国を上回ることが確定。イラクが5点差で勝った場合も、同様に韓国を総得点で上回る。

さらに後のH、G組でも組3位チームが韓国を上回る結果となる勝敗の組み合わせが存在。26日（同27日）に計9組が終了した時点で、韓国は3位チームの中で超崖っぷちの8番手に転落する可能性がある。

27日（同28日）のJ組では勝ち点3同士のオーストリア、アルジェリアが対戦。ドローとなった場合、ここも3位の勝ち点は4となり、韓国を上回る。

一方で26日（同27日）にG、H、I組の3位チームを全て上回れば、決勝T進出が決定する。



（THE ANSWER編集部）