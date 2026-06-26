◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２５日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】２戦を終えて勝ち点３で３位のスウェーデンは、同４点で２位の日本と対戦し、１―１で引き分けた。

０―１の後半１７分に先発起用に応えたのＦＷアンソニー・エランガ（ニューカッスル）が２試合連続のゴール。右サイドから切れ込み、左足で逆サイドにシュートを決め追いついた。

１―１で引き分けたスウェーデンは１勝１分け１敗の勝ち点４とし、３位チームの１２チーム中上位８チーム入りが確定し、１次リーグを突破した。ポッター監督は会見で「やはり（日本の）ハイプレスがすごく卓越していた。ターゲットの狙い、素晴らしいアメージングなパフォーマンスをしていたと思います。（我々は）後半の方でうまくいったと思います。（日本は）チームとして素晴らしい、個人としても才能のあるチーム。良い試合ができたと思っています。サブの選手を交代して、相手が違えばドローにはならなかったかもしれないが、ドローでよかったと思います」と振り返った。

決勝トーナメントは、Ｉ組１位を争っているフランスかノルウェーと対戦する可能性が高い。「光栄だと思いますので、頑張りたい」とポッター監督は視線を次に向けた。