Ｊ１のＣ大阪は２６日、ＦＷ中島元彦がＪ２仙台へ完全移籍すると発表した。

中島はＣ大阪の下部組織出身。トップチーム昇格後の２２年、Ｊ２へ降格した仙台へ育成型期限付き移籍。２５年にＣ大阪へ復帰したが、仙台はＪ１復帰への切り札として今オフ、中島に再獲得のオファーをかけていた。

２７歳の中島は元Ｕ１９日本代表で、Ｊ１通算４８試合７得点、Ｊ２通算１３８試合２８得点。Ｃ大阪のクラブを通じて、コメントを発表した。

「アカデミー時代から本当に多くの方々に支えていただきました。百年構想リーグでは何も結果を残せず、最後まで僕に点を決めてくれと熱い応援してもらったことは本当に感謝しています。その中で全く結果を残せなくて本当に申し訳ないです。どんな時も変わらず熱い声援を送り続けてくださったファン・サポーターの皆さまには感謝の気持ちしかありません。だらだらコメント残したくないので短くなりますが、幼い頃から憧れ、愛してきたクラブを離れることは簡単な決断ではありませんでしたが、セレッソサポーターの僕だったからこその選択だったと思ってください。ただセレッソを１番愛していたのも僕です。これまで関わってくださったすべての皆さま、本当にお世話になりました。ありがとうございました」