2024年の元日、能登半島を襲った大震災から約2年半が経過した。災害関連死とされた死者の人数は計743人（2026年6月18日時点）を数え、遺族は悲しみに向き合い続けている。

【写真を見る】大間さんのボランティアライブにサプライズ出演した純烈のメンバー。笑顔で“共演”する様子

石川県珠洲市仁江町にある妻の実家で被災した当時警察官の大間圭介さん（43）は、裏山の土砂崩れが家を襲い、親族のほか、妻と子供3人が命を落とした。一瞬で家族全員を失い生活が一変した大間さんだが、今年6月、有名アーティストとともにある「夢」を叶えていた--ノンフィクションライターの水谷竹秀氏がレポートする。【前後編の前編】

6月14日、石川県白山市にある介護施設でのことだった。

アコースティックギターで弾き語りをしていた大間圭介さん（43）のもとに、煌びやかな衣装を着た3人組が「失礼しまーす！」とマイク片手にいきなり入ってきた。その姿を見た大間さんは大きく口を開け、「えええっ」と思わず驚きの声を挙げた。

「どうもどうも純烈と申します。どうぞよろしくお願いします！」

3人組が挨拶をし、会場から拍手が湧き上がる。歌謡コーラスグループ「純烈」によるサプライズコンサートが始まった。大間さんは4人目のメンバーとして臨時で加わり、一緒に並んで「プロポーズ」を熱唱。後日、大間さんは興奮したような笑顔を浮かべて、こう明かしてくれた。

「まさか純烈さんが来るなんて、1ミリも思っていませんでした」

考え続けた「生きる意味」

大間さんは、2024年1月1日に能登半島を襲った大地震で、妻・はる香さん（享年38）と長女の優香ちゃん（享年11）、長男の泰介くん（享年9）、次男の湊介くん（享年3）を失い、家族で1人だけ取り残された。

発生からしばらくは、取材の最中でもいきなり肩を震わせ、何度も嗚咽を漏らすような状態だった。あれから2年半が経ち、少しずつ笑顔を取り戻していた。

「もちろん家族への思いは変わっていません。でも現実問題として、家族が身近にいない時間が増えてくると、家族の空気感って薄くなってく気がしているんです。この2年半、1人で生きてきたので、そういう部分がすごく寂しい気もします。でもそれが現実なので家族のことを思いながらも、身近に感じる家族の空気感っていう意味では、あの頃と変わってきたのかなって」（大間さん、以下同）

日常生活で笑いの数が増えるにつれ、涙の数は減っていった。

「泣いて辛くなるとどうしても気持ち的にも落ち込んでしまう。そういう状態を避けようとするじゃないけど、極力あまり考え込まないようにみたいなのはあります。それは別に家族のことを忘れているわけではなく。でも泣く時間はやっぱり少なくはなってきてると思います」

そんな心境を打ち明ける大間さんが、新たなチャレンジに挑もうと思ったきっかけは、震災から1年以上が経過した2025年3月末。「純烈」メンバーの岩永洋昭が卒業したというニュースだった。大間さんが振り返る。

「その時になぜかビビッときたんです。純烈さんのメンバーになりたいって。なんか雷に打たれたような。過去に、テレビで純烈さんがスーパー銭湯を回っている様子をテレビで観たことがあって、熱狂的なファンに囲まれてすごいなって。こんなふうになりたいなって憧れを抱き、曲も聴いていました」

思い立ったら即行動に移す大間さんは、純烈のオフィシャルサイトのお問い合わせフォームに「メンバーになりたい」という思いを綴った。「被災した経験も含めて思いの丈を書きました」。だが、返信はなかった。

大間さんは金沢市の自宅に1人で暮らし、家族全員を失った悲しみ、そして喪失感と向き合って生きてきた。大間さんのインスタグラムには、涙にむせぶそんな日々が、思い出の写真とともに綴られている。

《今日は泰介の10歳の誕生日でした！ みんないたらもっと楽しかったのに。一人でバースデーソングを歌ったら涙が止まりませんでした》

《今日は、湊介の4歳の誕生日でした！ 湊介はまだ小さく友達も少なかったので、誰よりも盛大にお祝いしてあげようと腕によりをかけて料理を作りました。バースデーソングはやっぱり涙で終わりました》

《先日、長女・優香が夢に出てきました。夢の中でなぜって思いながらも思いっきり抱きしめました。そのあと夢からさめて涙が止まりませんでした》

《今日は妻・はる香の40歳の誕生日です！ 付き合ってくれて、夫として選んでくれてありがとう。美味しい料理を作ってくれてありがとう。辛い時も支えてくれてありがとう。子どもたちを産んでくれてありがとう。これからもずっと一緒にいたかった。これからたくさんたくさんありがとうを伝えたかった。もう叶わないけれど、ずっとずっと感謝しています》

命日、結婚記念日、子供たちの誕生日、卒業式、友達たちの訪問……。メンタルの調子を崩し、しばらく投稿できない時期もあった。

心の浮き沈みを繰り返す中で、大間さんはいつしか「生きる意味」について考えていた。

「家族の中で自分だけ生き残って、これからどれだけの人生を生きられるかわかんないんですけど、家族に向かって『お父さんは生かされた命を胸を張って生きてきたよ』って言えるようになるためには、何ができるかなと。そう考えた時に、人のためとか人に喜んでもらえるようなことをやっていきたいと思うようになったんです」

そこでたどり着いた答えは歌だった。

「私自身は歌が大好きっていうのもありましたし、家族みんなも大好きだった歌を歌って、人に喜んでもらえたら最高だなって」

心に沁みた「涙くんさよなら」「川の流れのように」

知人からもらったアコースティックギターを練習した。高校時代にバンドを組んでいた経験から少しは弾けた。長女・優香ちゃんの友人の父親を通じて介護施設を紹介してもらい、今年1月下旬に第1回目の弾き語りボランティアを始めた。失った家族のこと、歌への思いを伝え、心を込めて歌った。

「私が震災で妻子を失ったと言うと、ニュースで知っている人は『あの人か』と気づいてくれるんです。そのあとはもう泣きながら聴いてくださったりとか、喜んでくれる人もいます」

介護施設の高齢者たちだけでなく、職員も大間さんの歌う姿に涙を流した。

選曲は、坂本九の「涙くんさよなら」、「上を向いて歩こう」や美空ひばりの「川の流れのように」など、高齢者たちが知っている昭和の演歌を中心にした。いずれの歌詞も、大間さんは自身の境遇に重ね合わせていた。

「辛いことがあるっていうのは皆さんきっと一緒だと思いますし、私も、一生のうちでこれ以上の悲しみとか苦しみっていうのは絶対ない、というほどの地獄を経験した。どれだけ辛くても、朝起きたら次の日がやってくる。そうして続いていく人生で、上を向いて歩いていこうと」

大間さんの弾き語りは地元のテレビで放送されて反響を呼び、インスタグラムのアカウントには次から次へと問い合わせが入った。

自分のやりたいこと、自分にしかできないことは何か。

大間さんはある決断を下していた。

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後編記事では、大間さんが今年3月末に下していた「大きな決断」と、大間さんとサプライズ共演した純烈のリーダーがNEWSポストセブンに寄せたメッセージについて綴っている。

（後編記事につづく）

【プロフィール】水谷竹秀（みずたに・たけひで）ノンフィクションライター。1975年生まれ。上智大学外国語学部卒。2011年、『日本を捨てた男たち』で第9回開高健ノンフィクション賞を受賞。他に『ルポ 国際ロマンス詐欺』（小学館新書）などの著書がある。10年超のフィリピン滞在歴を基に「アジアと日本人」について、また事件を含めた現代の世相に関しても幅広く取材を続け、ウクライナでの戦地ルポも執筆。