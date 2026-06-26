26日の衆議院内閣委員会で、国旗損壊罪法案についての審議が行われた。中道改革連合の後藤祐一議員は、前回に続いて、日の丸に「日本頑張れ」と書くことが国旗損壊罪にあたる可能性があるかどうかを追及した。

【映像】「日本頑張れ」もダメ？「萎縮効果あるよ」ヤジの瞬間（実際の様子）

前回問題となった、日の丸に「日本頑張れ」と書いた場合と、「国旗損壊罪反対」と書いた場合で、国旗損壊罪にあたりうるかどうか差が出るかについては「書く内容によって左右されることはない」と整理されたものの、後藤議員は「これ両方アウトのようにもとれる。通常の黒いマジックなどで『日本頑張れ』あるいは『国旗損壊罪反対』と書いた場合、どちらも構成要件には該当しないということでよろしいでしょうか」と質問した。

これに対し法案提出者の自民党塩崎議員は「具体的な事案における行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情を総合的に勘案し、最終的には司法判断によるものになる」と答えた。そのうえで、「一般に市販されている黒いマジックで国旗に文字を書く行為というのは、例えば汚物によってそういったものを書く行為などと比べると、一般論としては、通常は人に不快または嫌悪の情を催させる程度というのは限定的なものではないか」などと答弁した。

「日本頑張れ」でアウト？後藤議員が猛反発

後藤議員は「黒いマジックで書いてすら構成要件に該当する可能性を少し残した答弁なんですね。とすると、ワールドカップで『日本頑張れ』って書いても構成要件に該当する可能性があるという答弁ですよ。おかしくありませんか」と反発した。

さらに、法案提出者側が出した資料の「日の丸の白い部分の隅の方に視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で書く場合は該当しない」との記載を問題視し、「これ逆にいうと大きい文字で書いたら該当しうるという話であって、もうちょっと大きく『日本頑張れ』って書いたらアウトになる可能性があるという文章なんですよ。これダメじゃないですか」と指摘。「もうちょっと大きく、赤い丸に少し重なるかもしれないけど、大きく黒いマジックで日本頑張れって書く行為は、人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法に該当しないんじゃないですか。だとすると字の大きさだとか、赤い丸にかかっているかどうかは関係なく構成要件に該当しないということでよろしいですか」と質問した。

これに塩崎議員は、「一般に市販されているような太い黒マジックで文字を書くような形態というものは、著しく人に不快または嫌悪の情を催させる方法に該当する例というのは限定的であろうかと思っています。一方でその態様等において著しくやはり人に嫌悪または不快な情を催させる方法が行われた場合ということは、これはやはりそうした構成要件に該当してくる可能性っていうのはないとは言えない」と答弁した。

後藤議員は「限定的ということはあり得るということじゃないですか。ここをはっきり言い切れば、文字内容は関係ありません、文字の大きさも関係ありませんとなれば、あらゆる文字による表現行為は対象外だってはっきり明確な基準になるじゃないですか。残念ですよ。そうするとさっきの質問に戻りますが答えてませんよ。『日本頑張れ』と、赤い丸に重なるような形で黒マジックで書く行為は、人に著しく不快または嫌悪の情を催させるような方法に該当することはあり得るということですか」と再度詰め寄った。

塩崎議員は「個別のケースごとに構成要件に該当するかというのは、そこに置かれた行為そのものだけでなくその周囲の状況や一連の流れ、そういったものも総合的に判断されて構成要件該当性、判断されるものとなりますので、一概にこうした場合はイエス、こうした場合は違うということをここで指し示すのは適切でない」としたうえで、黒いマジックで文字を書く行為が構成要件に当たるケースは「限定的」と同じ答弁を繰り返した。

後藤議員は「あり得るということですね。日の丸に大きな字で、黒マジックで『日本頑張れ』と書く行為は国旗損壊罪の構成要件に該当しうるという答弁ですよ。本当ですかこれ。極めて萎縮効果があるんじゃないんですか。逆に残念な基準が示されちゃったんだけど」と落胆したうえで、「逆に言うとすごい小さい字だったらOKというじゃあどのぐらいの大きさまでOKなんですか」と質問した。

塩崎議員は「文字の大きさなども含めて外形的客観的に行為態様が著しく人に不快または嫌悪の情を催させるかどうかということが構成要件ですので、そうしたことを勘案して判断されるということになる。これは黒マジックで書く場合でも、ほかの行為である場合でもその判断の基準としては同じです」と答えた。

「本当に大丈夫か」後藤議員の叫びにヤジ

後藤議員は「視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で日の丸の白い部分の隅の方に書く場合は該当しない。だけどそれより大きな字の場合は状況によると、対象となりうると。しかも『日本頑張れ』って書いた場合ですよ。これが国旗損壊罪の意味内容です。本当にこの法律大丈夫ですか。萎縮効果ありませんか」と声を張り上げ、「あるある」「萎縮効果あるよ」とヤジも飛んだ。

続けて「それは捜査当局が判断するんじゃないんですよ。みなさんが答弁して、きちんとした文書にまとめれば、その文書に従って現場は判断するんですよ。皆さん提出者なんですから、この法案の意味はこういうことでございますということを決める権限は皆さまにあるんですよ。警察が決めるんじゃないですよ。皆さまが字の大きさは関係ありませんとここで答弁すれば、文字による表現はおよそほとんどOKになるんですよ。文字の大きさは関係ないと言ってくださいよ」と再度詰め寄った。

これに対し塩崎議員は「例えば公的な儀式の場で掲揚されているなど外形的な事情にかかわる場合などもありますので、一概に申し上げることは難しい」としたうえで「例えば黒いマジックを使ったり塗料を使ったりするような場合でも、これさまざまな極端な事例というのがありえますので、一概にすべてよし、すべてなしということをここで申し上げるというのはなかなか個別の判断になる。例えば黒い塗料などで日の丸全体を広く塗りつぶしたりするような行為、これはマジックだったらいいのかとかですね、こういったことはやはり個別に考えていかなければいけないケースとなりますので、そういった意味で個別の判断になる」などと答えた。

後藤議員は「全体黒くする話は、文字の話じゃないですよ」と指摘して次の質問に移った。

2時間後に一転、塩崎議員が答弁修正の真相

ところがその2時間後、塩崎議員が「個別案件ごとに諸事情を総合的に勘案して判断するということになりますが、その上で一般論として申し上げれば、文字の大きさのみによって人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に該当すると判断されるものではないと考えております」と答弁を修正した。

後藤議員は「これによって文字内容によっても差はない、そして文字の大きさによっても差はないということが明らかになりましたので、つまり政治的表現というのはほとんどの場合文字でなされるでしょうから、政治的表現以外のものも含めて、少なくとも文字による表現はおよそほぼ全てのものが、汚物で書くとかそういう余計なことをしない限りは対象外だということが明らかになった」と述べて質疑を終了。

同法案は委員会で可決された。（ABEMA NEWS）