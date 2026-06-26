「あれ、朝の元気がない…」と思ったら要注意。40代で衰えを感じた筆者が、男の自信を“劇的に”取り戻した5つの理由
―［メンズファッションバイヤーMB］―
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第579回をよろしくお願いします。
◆筆者が体験した「朝の元気を取り戻す」方法
「最近、朝勃ちしないな……」
そんなふうに思った40代は私だけではないでしょう。今回は筆者が実践、個人的に効果を感じた「朝の元気を取り戻す」メソッドをお届けします。
今回僕がガチでやってる生活習慣のみをありのままお伝えしますが……これで僕は朝のコンディションに変化を感じるようになりました。ED以外にもメリットだらけの生活習慣、是非ご参考に！
◆1. ランニング30分をほぼ毎日
いきなりハードルの高い内容で引いた方もいらっしゃるのではないかなと思います。しかしながら正直、僕はこれが1番効果的でした。
僕の初期ステータスから説明すると、
・ほぼデスクワーク
・移動はドアtoドア
・運動ほぼゼロ
・筋トレ多少
くらいでした。若い時と比べると運動量は激減、加えて食べるものも高カロリーのものが多く、じわじわと体重は増えていました。
筋トレガチ勢にはお馴染みですが、血管の内側には血流をコントロールする細胞があり、そこから一酸化窒素（NO）が放出されます。NOは血管を広げ血流を改善する効果があり、筋トレ勢はパンプアップさせるため、持久力を向上させるために活用することが多いものです。勃起は血流によって引き起こされるものであり、EDには血流や血管機能が関わるケースもあるとされています。運動不足・肥満・高血圧などでこのNOは激減するためEDに繋がりやすくなるという仕組みですね。
有酸素運動はNOの量を増やし、血管内皮機能の改善につながるという研究結果があり、実際に週150分程度の有酸素運動でED改善が広く認められています。
加えて血流改善は肌のコンディションや体調管理にもプラスに感じるため、アンチエイジングに対する効果的なアプローチです。ちなみに「ランニングをすると活性酸素が増えて老ける」などがありますが、過度な量でなければむしろ体内の抗酸化システムが働き、酸化ストレスに強い体を作ることができます。つまり適度な刺激で「老化に対抗する体」が出来上がるわけです。これを「ホルミシス（少量の毒で体の防御機構を活性化する）」と言いますが、まさにその考え方ですね。
◆もはや、やめることが難しくなった
僕は時速6.5kmで30分のランニングを週に5〜6日ほど行っています。正直継続が難しい方も多いかと思いますが……僕は「明らかに硬さが変わった」「性力UPした」「肌質が改善した」「髪の毛の立ち上がりが良くなった」などが実感できてから、もはや、やめることが難しくなりました。
一つ継続するため個人的にアドバイスをするなら、「安くても良いのでランニングマシンを買う」ことです。ランニングマシンは安くても数万〜10万円ほど。「これだけお金を払ったのだから……」とサンクコスト的な発想が生まれ、「元を取ろう」と継続しやすくなります。
また外で走ろうとすると「雨だから」「暑いから」「寒いから」と何らかの理由付けでサボることが増えてしまいます。僕も最初は外ランニング派でしたが、上記の理由からサボることが増えてしまったので、思い切って10万円程度のランニングマシンを購入。そこから継続できるようになりました。
◆2. アルギニン・シトルリン摂取
これも筋トレガチ勢にはお馴染みですね。アルギニンはNOの原料であるため、血流改善に効果的。加えてシトルリンは体内でアルギニンに変換されるため、両方飲むことで血中濃度が高くなりやすい。
メンズファッションバイヤー＆ブロガーのMBです。洋服の買いつけの傍ら、「男のおしゃれ」についても執筆しています。連載第579回をよろしくお願いします。
◆筆者が体験した「朝の元気を取り戻す」方法
「最近、朝勃ちしないな……」
そんなふうに思った40代は私だけではないでしょう。今回は筆者が実践、個人的に効果を感じた「朝の元気を取り戻す」メソッドをお届けします。
◆1. ランニング30分をほぼ毎日
いきなりハードルの高い内容で引いた方もいらっしゃるのではないかなと思います。しかしながら正直、僕はこれが1番効果的でした。
僕の初期ステータスから説明すると、
・ほぼデスクワーク
・移動はドアtoドア
・運動ほぼゼロ
・筋トレ多少
くらいでした。若い時と比べると運動量は激減、加えて食べるものも高カロリーのものが多く、じわじわと体重は増えていました。
筋トレガチ勢にはお馴染みですが、血管の内側には血流をコントロールする細胞があり、そこから一酸化窒素（NO）が放出されます。NOは血管を広げ血流を改善する効果があり、筋トレ勢はパンプアップさせるため、持久力を向上させるために活用することが多いものです。勃起は血流によって引き起こされるものであり、EDには血流や血管機能が関わるケースもあるとされています。運動不足・肥満・高血圧などでこのNOは激減するためEDに繋がりやすくなるという仕組みですね。
有酸素運動はNOの量を増やし、血管内皮機能の改善につながるという研究結果があり、実際に週150分程度の有酸素運動でED改善が広く認められています。
加えて血流改善は肌のコンディションや体調管理にもプラスに感じるため、アンチエイジングに対する効果的なアプローチです。ちなみに「ランニングをすると活性酸素が増えて老ける」などがありますが、過度な量でなければむしろ体内の抗酸化システムが働き、酸化ストレスに強い体を作ることができます。つまり適度な刺激で「老化に対抗する体」が出来上がるわけです。これを「ホルミシス（少量の毒で体の防御機構を活性化する）」と言いますが、まさにその考え方ですね。
◆もはや、やめることが難しくなった
僕は時速6.5kmで30分のランニングを週に5〜6日ほど行っています。正直継続が難しい方も多いかと思いますが……僕は「明らかに硬さが変わった」「性力UPした」「肌質が改善した」「髪の毛の立ち上がりが良くなった」などが実感できてから、もはや、やめることが難しくなりました。
一つ継続するため個人的にアドバイスをするなら、「安くても良いのでランニングマシンを買う」ことです。ランニングマシンは安くても数万〜10万円ほど。「これだけお金を払ったのだから……」とサンクコスト的な発想が生まれ、「元を取ろう」と継続しやすくなります。
また外で走ろうとすると「雨だから」「暑いから」「寒いから」と何らかの理由付けでサボることが増えてしまいます。僕も最初は外ランニング派でしたが、上記の理由からサボることが増えてしまったので、思い切って10万円程度のランニングマシンを購入。そこから継続できるようになりました。
◆2. アルギニン・シトルリン摂取
これも筋トレガチ勢にはお馴染みですね。アルギニンはNOの原料であるため、血流改善に効果的。加えてシトルリンは体内でアルギニンに変換されるため、両方飲むことで血中濃度が高くなりやすい。