夏季限定のビーチハウス「DRIFTWOOD by JOHNNIE WALKER BLONDE」鎌倉・材木座海岸に7〜8月オープン

スコッチウイスキーブランド「ジョニーウォーカー」が、鎌倉・材木座海岸に夏季限定でオープンするビーチクラブ「DRIFTWOOD」とコラボレーション。期間中、同店は「DRIFTWOOD by JOHNNIE WALKER BLONDE」として、2026年7月1日（水）から8月31日（月）までの2ヶ月間営業する。

「DRIFTWOOD by JOHNNIE WALKER BLONDE」では、海と空が黄金色に染まるマジックアワーに、今年4月に新発売となった「ジョニーウォーカー ブロンド」（以下、ブロンド）を、限定オリジナルドリンクやフード、音楽と共に楽しめる。夏の鎌倉ならではの特別なビーチ体験だ。

「DRIFTWOOD」は、GREENROOM CO.と、逗子の人気ホテル＆レストラン「THE HARBOR TERRACE」が共同プロデュースするビーチクラブ。相模湾や富士山を望む絶好のロケーションを誇る。

「ブロンド」は、発売当初より「Walk Into Magic Hour」をコミュニケーションコンセプトに掲げており、これには「日没前後の美しいひととき」という情景だけでなく、「楽しいことは、自分でつくる」という前向きなスタイルや「ブロンド」の「ふわりとひらく、香りと甘み」という味わいを通して、自身に立ち返る瞬間を提供したいという思いが込められている。

バーカウンターイメージ

オンからオフへ切り替わる瞬間、日々の喧騒から抜け出し、マジックアワーへ飛び込むような特別なひとときを、本コラボレーションを通して届ける。

海辺の心地よい風を感じる店内では、「ブロンド」の持つ軽やかな甘みとフルーティーさを引き立てた限定のオリジナルドリンクを提供。さらにオリジナルグッズやビーチアイテムも展開し、夏の鎌倉で「ブロンド」の世界観を体感できる空間を演出する。

JOHNNIE WALKER BLONDE presents “THE WALKERS IN TOWN SESSIONS Vol.6”

ライブステージイメージ

「ジョニーウォーカー」は、これまで都内を中心に、日々カルチャーを前進させ続ける人々“THE WALKERS”による音楽ライブや、アートを楽しむことができる体験型イベントを開催してきた。今回、「DRIFTWOOD by JOHNNIE WALKER BLONDE」のオープンを記念して、2ヶ月間のオープン期間中、2回のライブイベントの実施を予定している。

第1弾の開催は、7月4日（土）。出演アーティストは、神奈川県を拠点とする“ご近所録音チーム”Pistachio Studioに所属し、ソロアーティストとしての活動をスタートした後、2024年にはホールワンマンライブを成功させるなど、活動の幅を広げている鈴木真海子や、2017年からソロアーティストとして活動を開始、その後Tempalay（テンパレイ）に加入、アーティストのサポートや客演、楽曲提供、モデルなどマルチに活躍するAAAMYYY（エイミー）。

さらに、どこか聴きやすくかつ踊れる、エッジの利いたサウンドで多彩なBPMを縦横無尽にプレイするマルチアーティスト・YonYon（ヨンヨン）や、様々なアーティストへの楽曲、REMIX提供のほか、企業のCM楽曲や、ショー音楽、劇伴音楽を担当するなど幅広く活動するSam is Ohm（サムイズオーム）など、総勢7組を予定している。

【店舗・開催概要】

店舗名：DRIFTWOOD by JOHNNIE WALKER BLONDE場所：神奈川県鎌倉市材木座6-14-20 材木座海岸日程：2026年7月1日（水）〜8月31日（月）営業時間：月〜金 10:00-20:00／土日 9:00-20:00公式HP：https://driftwood.jp/公式Instagram：https://www.instagram.com/driftwood_kamakura/ 公演名：JOHNNIE WALKER BLONDE presents “THE WALKERS IN TOWN SESSIONS Vol.6”開催期間：2026年7月4日（土）13:00-20:00開催場所：DRIFTWOOD by JOHNNIE WALKER BLONDE出演者：＜Live＞AAAMYYY／NEWLY／鈴木真海子／Akko／Mori Zentaro／Sam is Ohm／YonYon入場：無料（1ドリンクオーダー制）公式Instagram：https://www.instagram.com/the_walkers_in_town/※保護者同伴の子供を除き、20歳未満は入場不可。※混雑時には入場規制を行う場合あり。