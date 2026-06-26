「バイオハザード」シリーズ30周年を記念した大型展覧会「THE WORLD OF BIOHAZARD 30周年展」が、10月30日から12月24日までの計56日間、東京・渋谷BEAMギャラリーにて開催されることが発表された。

【画像あり】シリーズの22タイトルを配置した「歴代パッケージ額装ピンズセット」など展示内容

本展は、シリーズが30年間にわたり築き上げてきた世界観を、空間・映像・造形で追体験できる展覧会。主人公が経験した事件や直面した恐怖をリアルなサイズ感で表現し、ゲームの世界に入り込んだかのような没入体験を提供するという。

あわせて公開されたキービジュアルは、歴代キャラクターと感染源のウィルスからシリーズの世界が広がっていく様子を表現した特別アートとなっている。

展示コンテンツの一部も明らかにされた。オープニングを飾る「THE WORLD OF BIOHAZARDシアター」では、歴代のシーンが大画面で展開されるシアターコンテンツを楽しめる。「恐怖のエビデンス」エリアでは、シリーズで重要な感染要素である「ウィルス」「寄生生物」「菌」をテーマに開発資料を集約するほか、ヴィランたちの等身大造形が間近で展示される。

「対峙する者たちの記憶」エリアでは、初登場から最新作までの主人公にフィーチャー。ザ・ガールの手が背後から忍び寄るグレース・アッシュクロフトの等身大フォトスポットも設置される。

チケットは通常チケットに加え、限定特典「歴代パッケージ額装ピンズセット」付きの特別チケットも販売される。展覧会ロゴを中心にあしらい、第1作目から最新作『バイオハザード レクイエム』、ナンバリングタイトルの間を繋ぐ『バイオハザード リベレーションズ』など、シリーズの22タイトルを配置した内容となっている。限定2,500個を抽選にて販売する。

なお、「CAPCOM ID」および「バイオハザードポータル」に登録している会員を対象とした先行抽選販売が、7月3日10時より開始される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）