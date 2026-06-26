「不倫していいよ」3人家族の妻→密会発覚も夫が“公認”する異常結末。「理解不能」「マジか…！」の声【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
かなは、夫と娘の3人暮らし。アレルギーがある夫のために手作りの食事を作り、足の悪い義母の面倒をみながら、パートをこなす。生活に過不足はないのに、どこか虚しさを感じている毎日。そんな妻の心を揺らしたのが、パート先の店長だ。店長とこっそりと会うようになったある日、夫に不倫がバレてしまう。しかし、離婚したくない夫は「不倫をしてもいい」と、店長と会うことを許し――。グラハム子さん(@gura_hamuco)の『夫の公認なら不倫していいですか？』を紹介するとともに、公認不倫というセミフィクションを描いた本作の制作秘話に迫る。
■パート先の店長に惹かれて…日常の虚無感を埋める禁断の恋
夫にときめかなくなって数年。かなの勤めるパート先に、若くてイケメンの新しい店長がやってきた。目の保養にパートへ行くのが楽しみになったかなは、店長と売り上げや店舗改善の方法を話し合っているうちに、パート以外でも密会するようになっていく。生活が回らなくなると思った夫は、なんと「不倫を許す」と妻に伝えた。
■「シタ側」の心理に肉迫！公認不倫のリアルを追求した裏側
本作を描くきっかけは、担当編集者からの「不倫漫画は需要があるので描いてみませんか？」という提案だったという。当初は悩んだものの、チャレンジとして執筆を決意したグラハム子さん。
テーマである「公認不倫」も編集者からの指定で、取材は公認不倫の当事者を探すところからスタートした。「公認ではない人からも話を伺い、ときには友人やママ友の飲み会でも不倫ネタをそれとなく聞いてみたり(笑)。誰か1人の体験談というよりも、いろいろな人の経験を混ぜ合わせてできたのが今回のお話です」と明かす。
取材を通して、不倫に対する認識も変化したという。「取材前は一部の人がやっているだけの縁遠いものだと思っていましたが、取材をしていくうちに、実はどこにでもありふれているんだと感じました」
また、本作は妻が不倫をする側の心理描写にこだわって描かれている。「不倫漫画は『シタ夫とサレ妻』『サレた側の心情に寄り添ったストーリー』が圧倒的に多い。それなら私は、妻がシタ側で、シタ側に寄り添ったストーリーにしようと思い描き始めました」と、作品に込めた思いを語る。
不倫は認められていないが、夫が公認したのならどうなるのか。家族は大切だけれど、どこか自分が蔑ろにされているように感じるかなは、店長と会うことで忘れていたときめきや充実感に満たされていく。本作は、不倫をする妻側の複雑な心理を描いた注目作だ。
取材協力：グラハム子(@gura_hamuco)
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