ブラジル・メディアが呼び覚ます20年前の“黒歴史” 中田英寿が引退を決意した日本の大敗劇を回想「日本人にトラウマを植え付けた」【W杯】
ロナウジーニョら多くのスターを居並べた当時のブラジルに、日本はほとんど太刀打ちができなかった(C)Getty Images
負けたら終わり“ヒューストン決戦”に緊張感が一気に高まった。
現地時間6月25日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第3戦で、日本代表はスウェーデン代表に1-1で引き分け。同時刻に始まったオランダ代表がチュニジア代表に3-1で勝利したために2位でのグループ突破が決まった。
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開幕前は「死のグループ」とも評されたF組を日本は無敗で駆け抜けた。最終的に1位の座はオランダに譲ったものの、着実に勝点を積み上げて自力突破の2位圏内を死守したのは、過去大会を比較しても大きな成長と言えよう。
問題は次だ。負けたら即敗退となる、現地時間6月29日の決勝トーナメント1回戦で当たる相手がC組1位のブラジル代表に決まったからだ。言わずと知れた“サッカー王国”は、モロッコ代表との開幕戦こそ1-1で引き分けたが、残り2戦はいずれも3-0と快勝。現地時間6月24日のスコットランド代表戦では負傷離脱をしていた“大黒柱”のネイマールが復帰し、チームはポジティブな雰囲気に包まれている。
ブラジル国内では、スウェーデン戦直後に早々と日本に対する意見が噴出。多くのメディアで、サムラブルーの現状に対する警戒を強める報道が目立った中で、日本にとっては忘れたい20年前の“黒歴史”も掘り起こされた。
大手スポーツ紙『Lance!』は「セレソン（ブラジル代表の愛称）は、日本と20年ぶりにワールドカップで対戦する」と銘打った記事を掲載。2006年のドイツ大会で4-1と勝利した試合を振り返った。
日本にとってみれば、忘れたくても忘れられないショッキングな試合だ。
グループリーグ最終戦で対決したブラジルから玉田圭司のゴラッソで先制した日本だったが、前半終了間際に怪物ロナウドに同点ゴールを献上。王国の破壊的な攻撃を前に成す術を失った後半は防戦一方で、怒涛のラッシュを受け続けるしかできず……。最盛期を迎えた“黄金世代”で挑んだジーコジャパンに列島が呆然となった瞬間だった。
日本サッカー界のカリスマだった中田英寿氏が、現役引退を決意した試合としても記憶される。そんな過去を呼び覚ました『Lance!』は、「先取点を奪われたブラジルの反応は圧倒的であった。当時の記憶は日本人にある種のトラウマを植え付けているはずだ」と伝えた。
20年という時が経ち、日本サッカー界は間違いなく進歩を遂げている。それだけに森保ジャパンがここで“本気”のブラジルを倒せるか否かは、まさに真価が問われるところである。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]