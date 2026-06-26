「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに100店舗（3月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、花王のグローバルメイクアップブランド「KATE（ケイト）」から、「KATE TOOL COLLECTION」の新商品「ケイト パウダーブラシ」を、7月25日から全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と同社オンラインストアの専用品として販売を開始する。



「ケイト パウダーブラシ」

同品では、パウダーを毛穴に密着させ、ひと塗りでつるりと均一補整する。0.06mmの極細繊維で、ふんわりと柔らかい肌あたりを実現した（メーキャップ効果による）。

商品特徴は、凹凸毛穴よって細い0.06mmの極細繊維を実現した。好きなパウダーと組み合わせての使用もおすすめだという。

［小売価格］1980円（税込）

［発売日］7月25日（土）

マツキヨココカラ＆カンパニー＝https://www.matsukiyococokara.com

花王＝https://www.kao.com/jp