アイリスオーヤマは、理美容機器ブランド「MiCOLA（ミコラ）」から、自宅で手軽にヘアケアとリフトケア（物理的に一時的に肌が持ちあがった状態にすること）ができるセルフケアアイテム「ヘアケアヘッドスパ」を、6月30日からインターネットサイトを中心に、全国の家電量販店やホームセンターなどで順次発売（6月25日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）する。

同社が実施した調査（2024年12月に同社が約3000人の女性を対象に行った美容に関するアンケート調査）では、10代〜20代の若年層の約3分の1が「枝毛」「切れ毛」「傷みやすさ」「パサつき」「乾燥」など、髪のダメージに関連する悩みを抱えていることがわかった。さらに、肌・髪以外に「顔の大きさ」「輪郭」「顔痩せ」といった外見に関する悩みを挙げた人も全体の約3分の1にのぼり、ヘアケアとリフトケアの両面において高い需要があることが明らかになった。

今回発売する「ヘアケアヘッドスパ」は、防水性能（IPX7）を備えた本体に、異なる機能を持つ2種類のアタッチメントを付属し、ヘアケアとリフトケアの双方に対応する。



「ヘアケアヘッドスパ」（左から：ホワイト、ブルー）

ヘアケアアタッチメントはブラシ形状を採用しており、本体に搭載された連続振動モードと組み合わせることでブラシが細かく振動する。これによって、濡れた髪でも扱いやすくなると同時に、ブラシ形状によって手塗りと比較してトリートメント等のなじみをサポートする（白髪にカラートリートメントを使用。機器未使用とヘアケアヘッドスパ（ヘアケアアタッチメント）連続振動モード使用の比較。同社調べ。使いのトリートメントによって効果は異なる。使用環境（季節・温度など）や個人差によって効果は異なる）ことが可能。その結果、乾燥後の髪の広がりを16％抑制して髪本来のツヤとまとまりを引き出す（機器未使用とヘアケアヘッドスパ（ヘアケアアタッチメント）連続振動モード使用の比較。同社調べ。使いのトリートメントによって効果は異なる。使用環境（季節・温度など）や個人差によって効果は異なる）とともに、なめらかな指通りを実現する。

ヘッドスパアタッチメントは、頭皮の皮脂汚れをしっかり洗い流すことに加え、顔周りをすっきりとした印象へ導くケアをサポートする。

本体カラーはホワイトとブルーの2色を展開している。「MiCOLA」のブランドコンセプトを踏襲したシンプルで洗練されたデザインを採用し、初めての人でも使いやすい設計となっている。さらに、専用の収納袋を付属しており、保管に便利なほか、旅行などへの持ち運びにも適している。

［小売価格］オープン価格

［発売日］6月30日（火）

アイリスオーヤマ＝https://www.irisohyama.co.jp/