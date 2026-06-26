チューリッヒ保険会社のグループ会社であるチューリッヒ少額短期保険は、エアトリの海外航空券予約サイトにおいて「旅のキャンセル費用保険」の販売を6月10日から開始した。

チューリッヒ保険会社とエアトリは、2015年から「エアトリ」の海外航空券予約サイトにおいて、航空券の購入と同時に加入できる海外旅行保険（正式名称は、「海外旅行傷害保険」）を提供している。今回、グループ会社であるチューリッヒ少額短期保険が、生活者により安心して旅行を予約してもらえるよう、「旅のキャンセル費用保険」の販売を開始した。

同保険は、交通遅延や旅行者の病気・ケガなどのやむを得ない理由によって旅行予約をキャンセルした際に発生するキャンセル料を補償する。生活者は、「エアトリ」の予約サイトで海外航空券の購入と同時に加入できる。また、すでに海外航空券を購入済みの場合でも、「エアトリ」のマイページから簡単に申込むことができる。

加入可能期間・条件は、旅行の申込みと同時の場合では、搭乗日の前日まで加入可能。マイページから申込みの場合では、出発日までの残日数が7日以上あり、かつ旅行代金の支払いから5日以内の場合に加入可能。日本国外から出発の旅行については、加入できないという。なお、旅行代金の一部または全額を支払った日のうち、いずれか早い日を基準とする。

［販売開始日］6月10日（水）

チューリッヒ少額短期保険＝https://www.zurichssi.co.jp