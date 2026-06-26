世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人マテル・インターナショナルは、1から12までの数字を順番に出していき、ストックカードを早くなくすことを競う戦略カードゲーム「スキップ・ボー」を6月下旬から発売する。

「スキップ・ボー」は、数字を順番に出していくだけというシンプルなルールながら、手札や捨て札の使い方次第で勝敗が変わる、奥深い戦略性が魅力のカードゲーム。世界中で親しまれているカードゲームとして、多くのファンに愛されている。常に先を読みながらどのカードを場に出してストックカードを減らすかを考える面白さは、大人も思わず夢中になるだけでなく、子どもが遊びながら自然と数字の順序や論理的な思考力を学ぶきっかけにもなる。家族や友人とのコミュニケーションをさらに盛り上げる、はじめての戦略ゲームにもぴったりなカードゲームとなっている。





ポイントは、シンプルながら思わず夢中になる面白さで、家族や友人とのコミュニケーションにぴったりだとか。1から12までの数字を順番に出していくシンプルなルールで子どもから大人まですぐに遊べる。どの数字の代わりにもなる「スキップ・ボーカード」の使いどころが、駆け引きを生む。状況に応じて手札や捨て札を管理するプレイを通じて、シンプルながらも奥深い駆け引きが楽しめ、遊びながら自然と先を読む力が身につくという。

「スキップ・ボー」は、1から12までの数字を順番に場に出していき、自分の「ストックカード」を誰よりも早くなくすことを競う戦略カードゲーム。プレイヤーは、手札や自分のストックカード、そしてカードを戦略的に溜めておく「捨て札の山」の3つを管理しながら、場の中央へ順番にカードを出していく。ゲームの行方を大きく左右する最大の特徴が、どの数字の代わりにもなる「スキップ・ボーカード」。このカードをいつ、どの数字として使うかによって戦況がガラリと変わり、シンプルながらも奥深いゲーム性を生み出す。遊びながら自然と考える力を育むことができる、何度でも繰り返し遊びたくなるカードゲームとなっている。

［小売価格］1760円（税込）

［発売日］6月下旬

マテル・インターナショナル＝https://mattel.co.jp