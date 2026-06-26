ＪＶＡ（日本バレーボール協会）は、７月３日から開催される国際親善試合、日本Ｂ対キューバに参加する男子日本代表チームの出場選手１５人を発表しました。

６月から始まったＶＮＬ（バレーボールネーションズリーグ）では、開幕から５連勝と快進撃を続けている男子日本代表。

さらなるチーム力の底上げや、今シーズン最大の目標と位置付ける「アジア選手権」、さらに直後に開催される「アジア競技大会２０２６ 愛知・名古屋」に向けて貴重な機会となる国際試合には、今後の成長に期待を寄せる楽しみな選手たちが選出されました。

▼大舞台での出場経験者は２人のみ 早大在学中の２人がメンバー入り

１５人の中で、世界選手権のような大きな大会での出場経験があるのは、村山豪選手と西山大翔選手の２人のみ。

フランスリーグのパリ・バレーからＪテクトＳＴＩＮＧＳ愛知に復帰を果たした高橋慶帆選手、今シーズン初めて代表入りを果たした武田大周選手、早稲田大学在学中の麻野堅斗選手、川野琢磨選手などが大舞台への第１歩となるアピールのチャンスをつかみました。

同じ相手と３日続けて戦う今回の国際試合。将来性豊かな選手たちが、強靭なフィジカルを武器にパワフルなバレーを繰り広げるキューバに対し、どんな成長した姿を見せてくれるのか注目です。

▼出場選手１５人

７ ◎新井雄大 ＯＨ（広島サンダーズ）

９ 河東祐大 Ｓ（ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ愛知）

１６ 村山豪 ＭＢ（東京グレートベアーズ）

１８ 西山大翔 ＯＰ（大阪ブルテオン）

１９ 備一真 Ｌ（サントリーサンバーズ大阪）

２４ 高橋慶帆 ＯＰ（ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ愛知）

２５ 下川諒 Ｓ（サントリーサンバーズ大阪）

２６ 後藤陸翔 ＯＨ（東京グレートベアーズ）

２７ 武田大周 Ｌ（東レアローズ静岡）

２８ 麻野堅斗 ＭＢ（早稲田大学４年）

３０ 西川馨太郎 ＭＢ（大阪ブルテオン）

３３ 川野琢磨 ＯＨ（早稲田大学２年）

３５ 伊藤吏玖 ＭＢ（東京グレートベアーズ）

３６ 山田大貴 ＯＨ／ＯＰ（東レアローズ静岡）

３７ 高橋和幸 Ｌ（ジェイテクトＳＴＩＮＧＳ愛知）

◎＝キャプテン

▼試合日程

７月３日（金） 日本Ｂ 対 キューバ 午後５時３０分 試合開始

７月４日（土） 日本Ｂ 対 キューバ 午後３時 試合開始

７月５日（日） 日本Ｂ 対 キューバ 午後１時３０分 試合開始

会場：オガールアリーナ（岩手県紫波町）