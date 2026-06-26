おやつカンパニーは、ひとくちサイズで食べやすい「ベビースターラーメン丸（しおコーン味）」を、6月29日から期間限定で発売する。

「ベビースターラーメン丸（しおコーン味）」は、塩茹でとうもろこしの味わいをイメージし、麺とフリーズドライコーンをひとくちサイズにギュッと固めた。ほんのりとした塩味がとうもろこしの甘みを引き立てている。一粒食べれば、カリッザクッとした軽快な食感と、噛むほどに麺がホロホロッとほどける、“カリッ・ザクッ・ホロッ”の3段階の食感変化とともに、とうもろこしの甘じょっぱい味わいが口いっぱいに広がる。



「ベビースターラーメン丸（しおコーン味）

パクッと食べやすいひとくちサイズで、“ながら食べ”にも最適なカップ容器入りのため、おやつや勉強や家事、在宅ワークの合間のブレイクタイムにも、晩酌のおつまみとしてもぴったりとなっている。

この夏限定の「ベビースターラーメン丸（しおコーン味）」を楽しんでほしい考え。

［小売価格］173円前後（税込）

［発売日］6月29日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp