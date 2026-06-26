皇族数の確保策をめぐり自民党はきょう、女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つことや、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることを可能とする皇室典範の改正案などを党の会合で了承しました。

麻生太郎 副総裁

「何としても、何としても、今国会において皇室典範の改正を成し遂げたいものと考えております」

自民党はきょう午後、安定的な皇位継承の確保に関する懇談会などの合同会議を開き、皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案などについて、政府側から説明を受け、了承しました。

改正案では、女性皇族が天皇や皇族以外と結婚した場合、皇族の身分を離れるとしていた条文を削除し、結婚後も皇族の身分を保つことができるようにしています。

また、皇族に禁止されている「養子案」については、皇室典範に新たな章を設け、旧宮家の15歳以上の男系男子を養子として皇族に迎えることを可能にするとしています。

自民党は週明けにも党内手続きを終える予定です。

政府は、皇室典範の改正案などを来週にも閣議決定し国会に提出する予定で、いまの国会での成立を目指す方針です。