元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。こんなに結果を残すと思わなかった選手として日本ハム時代の後輩の名前を挙げた。

「入団時はこんなに結果を残すと思わなかった選手」がトークテーマ。

片岡氏は真っ先に「ガッツ」と、日本ハム時代の後輩である小笠原道大氏の名前を挙げた。

4歳下である小笠原氏は1996年ドラフト3位で捕手として入団。「聞いたら高校時代は1本もホームラン打ってないという」と、振り返った。

入団後、しばらくは主に代打起用だった。当時は打撃用と走塁用でスパイクを履き替える選手が多く、小笠原氏は落合博満氏のスパイクを一塁へ運ぶのが仕事だったという。

片岡氏は「もちろん練習はよくしたし、執念があった」と指摘。外野にも取り組んだりしたが、落合氏の引退で小笠原氏は（空いた）一塁のポジションを奪取した。

「バントをしない2番バッターで、（2000年には）24盗塁もしてる」と説明した。

両リーグでMVPを獲り、通算2120安打、378本塁打の超一流に成長した。

片岡氏は「ここまで凄い選手になると思わなかった。彼の努力のたまもの」と称えた。