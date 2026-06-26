【 ジュニア 】新グループ「Howzit」（読み：ハウジー）結成 織山尚大・西村拓哉・黒田光輝・檜山光成・ヴァサイェガ渉 8月にライブツアー開始
STARTO ENTERTAINMENT社は「ジュニアOfficial Website」を通じて、ジュニアの新グループ「Howzit」（読み：ハウジー）を結成することを発表しました。
「Howzit」は、織山尚大さん・西村拓哉さん・黒田光輝さん・檜山光成さん・ヴァサイェガ渉さんの5人体制。西村さんはかつて「Lilかんさい」メンバーとして、西村さん以外の4人はかつて「少年忍者」メンバーとして活動していました。
「Howzit」は今月26日リリースの「Zessei Vol.02」に登場するほか、「Howzit 1st LIVE NICE TO ME YOU」というタイトルのライブツアーを8月8日(土)から開催。東京公演は8月8日(土)〜16日(日)にKanadevia Hallで、大阪公演は8月27日(木)〜31日(月)にCOOL JAPAN PARK OSAKA WWホールで、福岡公演は9月30日(水)〜10月4日(日)にキャナルシティ劇場で行われます。
ジュニア所属グループは「ACEes」「KEY TO LIT」「B&ZAI」「AmBitous」「BoysBe」に加え、今回結成の「Howzit」で計6グループとなっています。
【担当：芸能情報ステーション】