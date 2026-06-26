お笑いコンビ空気階段の鈴木もぐら（39）と水川かたまり（35）が26日、都内で、30日から東京芸術劇場で開催される第9回単独公演「●●●（まるまるまる）」の取材会を行った。

全国8都市を回り27公演を行うツアーを前に、もぐらは3カ月で38キロの減量に成功した。きっかけはとあるマッサージ屋での出来事だという。

「肩こりがひどくて評判の良いマッサージを紹介してもらった。店に入ったら（施術師が）僕を見た瞬間に『太りすぎだろ！うちじゃ出来ない！』と。いきなり怒られて、予約を取ったのに2、3分で帰らされました」と衝撃のエピソードを披露。「絶対に痩せて、もう一度行って『あの時帰らされた者です』と言いたい」という決意で、江戸時代の食生活をする「えどじダイエット」を自ら考案し、取り組んだと明かした。

短期間での大幅減量に「人間の減り方というより競走馬の減り方に近い。サラブレッドの景色を見ているような感覚です」と笑わせた。

相方のかたまりも、「ずっとやってきたコンビとしての形を保つために」と触発されて「7キロ減量しました」と相乗効果も発生した。

身軽になったコンビは「減量したことでスピードがすごく上がった」と自信を見せ、オール新作のコントツアーへ挑む。