3時のヒロインのかなで（34）が25日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。俳優一ノ瀬ワタル（40）となえなの（25）とのデート企画の感想を語った。

番組の企画は一ノ瀬が「彼女をドキドキさせるデート」を考案するデート企画。一ノ瀬は以前同番組に出演した際恋愛について学ぶのが大好きと公言し、15万円する恋愛教習本を買ったことを明かしていた。

一ノ瀬は「恋愛教習本だけじゃなく、心理学とかいろんな観点から図書館で勉強してたんですよ。勉強した経験とか知識とか含めて彼女を楽しませることができればいいなと思ってるっすな」と語った。

2人は山梨県にある都留市駅で待ち合わせした。

なえなのは緊張する一ノ瀬に爆笑し「声大きいですね」と声をかけると、一ノ瀬は「そうっすね、緊張と比例するんすよ」と語った。

なえなのは「かわいいです」と笑い、照れる一ノ瀬に「全然目が合わない」と指摘した。

一ノ瀬は「目が、ちょっと、そうっすね」と緊張しっぱなしだった。

VTRを見た3時のヒロインかなでは「こういうデート企画って女性に感情移入するんですけど、男性に初めて感情移入する」と新たな発見を語り、指原莉乃も「たしかに」と語った。

かなでは「（衣装の）着ている柄も一緒でお兄ちゃんに見えてきて応援したくなる」と一ノ瀬とストライプの衣装が被ったことにふれて笑いをさそった。