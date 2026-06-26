TWS・ヨンジェ、太ももを負傷…所属事務所が健康状態を説明　コンサートは予定通り参加へ【全文】

TWSのヨンジェが、太ももを負傷したことが明らかになった。

6月26日、所属事務所PLEDISエンターテインメントは「ヨンジェは最近、コンサートの練習中に左太ももの痛みを訴え、病院を受診した」と明らかにした。

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所属事務所は「検査の結果、筋肉の損傷により、当面は負傷部位に負担がかかる動きを最小限に抑えるべきだという医師の見解を受けた」と伝えた。

（写真提供＝OSEN）ヨンジェ

続けて、「スケジュールに参加したいというアーティスト本人の意思を尊重し、医療スタッフの意見を総合的に考慮したうえで、ヨンジェは6月27日・28日に開催されるコンサートをはじめ、今後予定されているスケジュールに参加する予定だ」と説明した。

さらに「アーティストの回復のため、コンサートを含む今後のスケジュールにおいて、一部の振付およびパフォーマンスは、負傷部位に負担をかけない範囲で修正されたり、参加形式が柔軟に調整される可能性があることをお知らせする」と付け加えた。

また、「当社はアーティストの健康と安全を最優先に考え、ヨンジェが健康な姿でファンの皆さまに会えるよう、治療と回復に最善を尽くす」と伝えた。

なお、ヨンジェが所属するTWSは、6月27日・28日の2日間、ソウル・KSPO DOMEで『2026 TWS TOUR "24/7:FOR:YOU" IN SEOUL』を開催する。

以下、PLEDISエンターテインメントの公式コメント全文

◇

こんにちは。PLEDISエンターテインメントです。

TWSのメンバー・ヨンジェの健康およびスケジュールに関してお知らせします。

ヨンジェは最近、コンサートの練習中に左太ももの痛みを訴え、病院を受診しました。検査の結果、筋肉の損傷により、当面は負傷部位に負担がかかる動きを最小限に抑えるべきだという医療スタッフの所見を受けました。

スケジュールに参加したいというアーティスト本人の意思を尊重し、医療スタッフの意見を総合的に考慮したうえで、ヨンジェは6月27日・28日に開催される『2026 TWS TOUR "24/7:FOR:YOU" IN SEOUL』をはじめ、今後予定されているスケジュールに参加する予定です。

ただし、アーティストの回復のため、コンサートを含む今後のスケジュールにおいて、一部の振付およびパフォーマンスは、負傷部位に負担をかけない範囲で修正されたり、参加形式が柔軟に調整される可能性があることをお知らせいたします。ファンの皆様にはご理解を賜りますようお願い申し上げます。

当社はアーティストの健康と安全を最優先に考え、ヨンジェが健康な姿でファンの皆さまに会えるよう、アーティストの治療と回復に最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

◇TWS プロフィール

HYBE傘下のPLEDISエンターテインメントから、SEVENTEEN以来9年ぶりにデビューしたボーイズグループ。メンバーはシンユ、ドフン、ヨンジェ、ハンジン、ジフン、ギョンミンの6名。2024年1月22日に1stミニアルバム『Sparkling Blue』でデビューし、韓国の主要授賞式で新人賞8冠を達成。2025年7月、日本1stシングル『はじめまして』で正式に日本デビューを果たした。