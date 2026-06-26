25日、楽天の前田健太（38）が西武戦に先発。雄叫びを上げながら150キロ以上の速球を連発し、今季最長、最多となる7回114球を投げて、3安打無失点。今季7試合目にして、ようやく日本復帰初勝利を手にした。

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前田は今季、ヤンキース傘下3Aから、出来高を含む2年総額4億円以上で楽天入り。期待は大きかったものの、これまで6試合で0勝3敗、防御率4.56。谷間の先発にも関わらず、最長5回で、球数も88球が最多。「勝てないのも当然」という内容だった。

それがこの日はまるで人が変わったように力投。六、七回はマエケンらしく、歯を剥き出しにし、必死の形相で腕を振っていた。

お立ち台では、「監督、コーチも7回まで投げさせてくれた。期待に応えられて良かった」と話し、軽快に投ゴロを好処理したプレーについては「まだ若いんで。……（笑い声が起きたスタンドに）笑うところじゃないですよ」と、ユーモアも見せた。

吉井新監督の下、チーム再生の象徴となれるか。

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ところで、前田の楽天入りの裏には深いワケがある。もともと巨人が最有力視されていたが、水面下では何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】阿部監督のせい？巨人「マエケン取り失敗」の深層 では、それらについて詳しく報じている。