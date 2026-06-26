◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦 日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）２５日＝岡島 智哉】日本はスウェーデンに１―１で引き分け、Ｆ組２位で決勝Ｔ進出を決めた。１回戦ではＣ組１位ブラジルと２９日（日本時間３０日）に激突する。

＊ ＊ ＊

選手を積極的に入れ替え、出場時間をコントロールしながら１次リーグを勝ち上がった日本だが、大一番となるブラジル戦は現状のベストメンバーで臨むことになる。

スウェーデン戦で事実上の「休養」を与えられた形のＤＦ冨安健洋、ＭＦ佐野海舟の２人は、満を持して先発に名を連ねることになるだろう。冨安には「ストップ・ビニシウス」の期待がかかる。

３バックは冨安に加え、谷口彰悟と伊藤洋輝の並びか。この日途中交代となったＤＦ板倉滉は筋肉系トラブルがあったことを明かし、軽傷であることを強調したが、アクシデントで交代枠を消費するリスクは避けたいところ。主将が欠場となれば、谷口が３バック中央の１番手となるだろう。

佐野の相棒は、鎌田大地か田中碧か。鎌田はシャドー起用も視野に入るが、強豪との対戦ではボランチを任されると予想。田中も好パフォーマンスを発揮しており、充実の３枚でボランチ２枠を回していくことになるだろう。

オランダ戦同様に、前田大然のスプリント力を生かすと予想して、左シャドーには前田を置いた。右サイドはここまでローテーション起用が続いており、蓄積疲労が懸念される選手はいない。堂安律がシャドーかウィングバックのどちらかに入ることは確実。もう１枚を伊東純也とするか、菅原由勢とするか。

中３日というスケジュールだが、ストライカーの上田綺世、左サイドの中村敬斗の２人は欠かせない戦力。大一番でも先発すると予想した。ＭＦ久保建英の回復と復帰も祈りたいところだが、出場できる状態だったとしても、先発出場は回避するとみる。（岡島 智哉）