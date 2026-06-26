同居する交際相手男性（以後、Aさん）の乳首や指を切断したなどとして計3件の傷害事件に問われている佐藤紗希被告（23、2025年4月の逮捕当時）の判決公判が6月19日に大阪地裁で開かれ、懲役3年・保護観察付執行猶予5年（求刑は懲役6年）の判決が言い渡された。

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判決主文が言い渡されると、佐藤被告は声を上げて涙を流した。

裁判官は判決において、その行為に対し「実刑相当と言わざるを得ない」「あなたがしたことは、社会的に到底許されるものでない」と厳しい評価をした一方で、下されたのは執行猶予判決だった──。

あれほどの残忍な行為に及んだにもかかわらず、なぜ実刑を免れたのか。事件を振り返りながら、裁判ライターの普通氏がその内容に迫る。

開廷前、知人男性の膝に座り「キス」

保釈された後、再犯防止のためにクリニックへ通院し、アルバイト活動で社会復帰していたという佐藤被告。その一方で、SNSでの発信も再開し、コンセプトカフェで「刑務所行ってらっしゃいパーティー」と題した実刑を想定したようなイベントの実施や、生配信番組で自ら判決日を述べるなどしていた。

開廷は10時からだったが、その約1時間前には法廷の前に傍聴人が列をなし、その場は異様な雰囲気に包まれていた。

前回の法廷では、人との接触を避けるためか裏口から入廷した佐藤被告であったが、この日は知人らに囲まれ、一般と同じ出入口から法廷入りした。

開廷するまで、傍聴席に座る知人男性の膝の上に座り、被告人席に着く前は知人とキスをするなど奔放に過ごしていた佐藤被告。自席に着いてもなお、傍聴席に手を振るなどリラックスする様子を見せていたが、裁判官が入廷し、判決言い渡しの直前にもなると、さすがに緊張した様子は隠せなかった。

ハサミで乳首を、斧で指を切断…起訴された3つの残虐行為

判決は懲役3年、保護観察付執行猶予5年であった。

弁護人は、被告人が各種行為を行ったことは認めつつも、Aさんの同意、または同意があると誤信をしていたため無罪であることを主張していた。しかし裁判官は、それらの主張を退けて、起訴された事実をすべて認定した。

起訴事実は、いずれもAさんに対して行った下記の3つである。

1つ目は乳首をハサミで切り落とし、加療10日のケガを負わせたこと。2つ目は左手薬指を斧で切り落とし回復不能としたこと。そして3つ目は、拳で鼻、耳付近を複数回殴打して全治3日間のケガを負わせたことである。

特に左薬指の欠損に関しては、その後回復する傷ではなく、傷口を見るたびに事件を思い出すものとして、検察官も強く糾弾していた。

裁判官が判決の理由を述べていく。

「やらないなら好きじゃないよね」エスカレートする精神的支配

佐藤被告とAさんは、別れと復縁を繰り返してきており、相互に依存するような関係性だった。暴行は交際初期から行われ、事件以前には佐藤被告がAさんに包丁を差し向けて警察沙汰になったこともあった。この件はAさんが謝罪を受け入れ、被害届を取り下げている。

別居していた時期もあったが、佐藤被告がAさんの滞在先の人間関係に介入し、「友だちいないじゃん」「私しかいないね」などと言うことで、徐々に精神的支配を強めていった。再びの同居時にはスマートフォン、通帳などを金庫に預けさせて外部との接触を遮断し、Aさんを働かせず、生活保護の受給などをさせていた。

そんな中、知人との間で「乳首は切っても再生する」という噂を検証すべく、Aさんに切断を持ちかける。Aさんは当然断ったものの、被告は「やらないなら好きじゃないよね」などと言って、精神的、金銭的に支配していたAさんに他の選択肢を与えず了承させた。

指の切断は交際解消時の行動を問い詰めるものだった。Aさんも包丁で自らキズをつけるなど試みるも、それでは納得しない佐藤被告が斧を購入。Aさんは加害行為を受け入れざるをえず、痛みを和らげる方向に手を尽くすしかなかった。

顔面への暴行事件は、美容整形を行いその施術後の痛みを感じた佐藤被告が、「お前も同じところ、同じくらい痛い思いさせる」「鼻折ります」などとして行ったものだった。

裁判官は、Aさんの被害供述について、「ケガの結果や佐藤被告がSNSに投稿している内容など、客観的事実とおおむね一致しており、信用性がある」と評価した。また最大の争点であった「行為への同意」についても、Aさんは経済的、心理的、精神的に支配されていた中で、「形式的にでも同意しないと生きていけない心理状態」にあったとして、真に同意していたわけでないと認定。また、その状況を作ったのが佐藤被告であることから、真に同意していると誤信する状況でもないとした。

裁判官も信用性が高いとしたAさんが語る事件時の様子は、関連記事《《交際相手の乳首と左薬指を切断》「切っても再生するから」「生活保護受けろ」コスプレイヤー・佐藤紗希被告の被害男性が語った"おぞましいほどの恐怖支配"と交際の実態》で報じている。

裁判官が"執行猶予"を下した理由

裁判官は犯罪事実、故意などを認め、その犯行について「残虐」「相当な悪質性」「執拗、常習性は顕著」「傷害罪の中でも相当重い部類」などと表現した。そして、佐藤被告が自身の要望を受け入れることを愛情表現と考えていた認知の歪みや、その精神特性などがあったとしても、犯情を汲むことができないとした。

それにもかかわらず執行猶予がついた最大の理由は、事件後の「被害者対応」にあった。

被告側はAさんには300万円の弁償金を支払い、今後一切接触しないことを条件に示談に至った。これを受けてAさんは損害賠償請求を取り下げており、「被告を許す」「執行猶予を求める」との意見まで出している。裁判官は、「個人に向けた犯罪行為において、その本人から許しを受けている点は、その刑事責任を大きく減ずる理由になる」といった説明をした。

自己の特性に向き合うべく治療を開始し、養父と同居し生活を見直すなど、更生環境が整えられつつあるため、執行猶予は許容されるとし、再犯を防ぐ意味で保護観察所の指導が必要であると判じた。

閉廷後には歓喜も

判決の理由を言い終えたのち、裁判官は改めて「実刑相当と言わざるを得ない」「ギリギリの判断」とも語った。そして「あなたがしたことは、社会的に到底許されるものではありません。Aさんに一生残る傷を残したことを忘れないように」と伝えると、佐藤被告は静かにうなずいた。

閉廷されると、傍聴席で待つ知人らに喜びを爆発させるような仕草を見せた佐藤被告。

その残忍な犯行から大きな話題を生んだ本事件。それでもなお、大切に見守る知人に力を得ながら、二度と過ちを犯さないよう心から願う。