小浜佑斗

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　日本野球機構（ＮＰＢ）は２６日、「ナミックス　フレッシュオールスターゲーム２０２６」（７月２７日、ハードオフ新潟）の出場選手を発表した。巨人からは園田純規投手、小浜佑斗内野手、皆川岳飛外野手が選出。他球団ではヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手、ロッテのドラフト１位・石垣元気投手らが選ばれた。

【セ・リーグ選抜】

　▽監督

　飯山裕志（中日）

　▽コーチ

　石井琢朗（巨人）

　平田勝男（阪神）

　▽投手

　園田純規（巨人）

　武田陸玖（ＤｅＮＡ）

　牧野憲伸（中日）

　井上剣也（中日）

　茨木秀俊（阪神）

　斉藤汰直（広島）

　高野結羽（オイシックス）

　▽捕手

　矢野泰二郎（ヤクルト）

　小林結太（広島）

　山田和（オイシックス）

　

　▽内野手

　小浜佑斗（巨人）

　松下歩叶（ヤクルト）

　小田康一郎（ＤｅＮＡ）

　宮下朝陽（ＤｅＮＡ）

　谷端将伍（阪神）

　佐々木泰（広島）

　高義博（オイシックス）

　

　▽外野手

　皆川岳飛（巨人）

　モイセエフ・ニキータ（ヤクルト）

　能戸輝夢（中日）

　岡城快生（阪神）

　【パ・リーグ選抜】

　▽監督

　小関竜也（西武）

　

　▽コーチ

　斉藤和巳（ソフトバンク）

　風岡尚幸（オリックス）

　▽投手

　大川慈英（日本ハム）

　大内誠弥（楽天）

　杉山遙希（西武）

　冨士大和（西武）

　石垣元気（ロッテ）

　山口廉王（オリックス）

　東松快征（オリックス）

　村上泰斗（ソフトバンク）

　佐藤友紀（ハヤテ）

　

　▽捕手

　岡村了樹（ロッテ）

　佐藤英雄（ハヤテ）

　

▽内野手

　大塚瑠晏（日本ハム）

　陽柏翔（楽天）

　横田蒼和（西武）

　

　▽外野手　

　桜井ユウヤ（ロッテ）

　高橋隆慶（ソフトバンク）

　石見颯真（ソフトバンク）

　エドポロケイン（日本ハム）

　幌村黛汰（楽天）

　麦谷祐介（オリックス）

　広沢新太郎（ハヤテ）