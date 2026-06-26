【フレッシュ球宴】巨人からは園田純規、小浜佑斗、皆川岳飛が選出 ロッテのドラフト１位・石垣元気も
日本野球機構（ＮＰＢ）は２６日、「ナミックス フレッシュオールスターゲーム２０２６」（７月２７日、ハードオフ新潟）の出場選手を発表した。巨人からは園田純規投手、小浜佑斗内野手、皆川岳飛外野手が選出。他球団ではヤクルトのドラフト１位・松下歩叶内野手、ロッテのドラフト１位・石垣元気投手らが選ばれた。
【セ・リーグ選抜】
▽監督
飯山裕志（中日）
▽コーチ
石井琢朗（巨人）
平田勝男（阪神）
▽投手
園田純規（巨人）
武田陸玖（ＤｅＮＡ）
牧野憲伸（中日）
井上剣也（中日）
茨木秀俊（阪神）
斉藤汰直（広島）
高野結羽（オイシックス）
▽捕手
矢野泰二郎（ヤクルト）
小林結太（広島）
山田和（オイシックス）
▽内野手
小浜佑斗（巨人）
松下歩叶（ヤクルト）
小田康一郎（ＤｅＮＡ）
宮下朝陽（ＤｅＮＡ）
谷端将伍（阪神）
佐々木泰（広島）
高義博（オイシックス）
▽外野手
皆川岳飛（巨人）
モイセエフ・ニキータ（ヤクルト）
能戸輝夢（中日）
岡城快生（阪神）
【パ・リーグ選抜】
▽監督
小関竜也（西武）
▽コーチ
斉藤和巳（ソフトバンク）
風岡尚幸（オリックス）
▽投手
大川慈英（日本ハム）
大内誠弥（楽天）
杉山遙希（西武）
冨士大和（西武）
石垣元気（ロッテ）
山口廉王（オリックス）
東松快征（オリックス）
村上泰斗（ソフトバンク）
佐藤友紀（ハヤテ）
▽捕手
岡村了樹（ロッテ）
佐藤英雄（ハヤテ）
▽内野手
大塚瑠晏（日本ハム）
陽柏翔（楽天）
横田蒼和（西武）
▽外野手
桜井ユウヤ（ロッテ）
高橋隆慶（ソフトバンク）
石見颯真（ソフトバンク）
エドポロケイン（日本ハム）
幌村黛汰（楽天）
麦谷祐介（オリックス）
広沢新太郎（ハヤテ）