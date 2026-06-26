「絶対に国宝にならない映画！」──そんな自虐ともいえる"キャッチフレーズ"が話題の、「新しい地図」の3人が本人役で主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、6月27日の公開を前に、映画の楽しみ方から撮影秘話までを草なぎ剛くんに直撃しました！

【写真】撮影秘話を赤裸々に話す俳優・草なぎ剛。他、稲垣がディレクターのレストラン「BISTRO J_O」と映画『バナ穴 BANA_ANA』の期間限定コラボメニューなども

いつもよりも裸にされているような不思議な世界観

山田：登場人物の関係性がわかりそうでわからない。予告を見たかたたちが何が何でも本編を見たくなるような映画がいよいよ公開されますね。

草なぎ：シュールというかニッチというか、ぼく自身、最初に台本を読んだときから謎だらけで、演じ始めても日によって気持ちや受け取り方が違うこともありましたけれど、あらためて見直したら、あぁものすごく深いメッセージが込められているんだなって。友達と最もアレコレ語り合った作品になりました。

山田：2017年9月22日、稲垣吾郎さんや香取慎吾さんとともに「新しい地図」を広げて、翌年の4月に届けてくれた映画が『クソ野郎と美しき世界』でしたね。

草なぎ：あの頃、活動スペースが少し狭まってしまっていたぼくらに、最初に手を差し伸べてくださったのが映像に特化したクリエーターのかたたちだったんです。加えて3人そろっての初めての仕事でもあったので、何気ないシーンにグッときてしまったり、感情が高ぶったりしたのをいまでも覚えています。

それとNAKAMAのみんなの顔を見たら心からホッとしてしまって、勢いで誰からともなく「すぐに第2弾をやります」と宣言。毎年「いつやる？」という会話をしながら、『NAKAMA to MEETING』（ファンミーティング）でも話題さえ出なくなったところで、ようやく約束を果たせたのは本当によかったです。

山田：今回、3人は本人役で、山内ケンジ監督（67才）の当て書きでもありましたが、いかがでしたか？

草なぎ：非常に難しかったですね。ドラマでも舞台でも映画でも通常は役に集中できたり没頭できたりするんですけれど、今回はドギマギしたり恥ずかしかったりしたし、割り切れないような気分にもなって実はずっと緊張していました。たとえば慎吾ちゃんと2人だけのシーンでも、あれ？ 普段どんなふうに接していたかな？と考え始めるとワケがわからなくなってきて。

でもその緊張を超えてくると普段の感じが戻ってきて、いつもよりも裸にされているような、取り繕えないような不思議な世界観でもありました。たくさん出てくる慎吾ちゃんのアートも物語の鍵になっているので堪能してくださいね。

ロケは海辺が多かったので、吾郎さんは「風、強いよ」とたびたび"イラチなゴロチ"になっていました（苦笑）。いつも髪形を気にしてるでしょ？ ぼくらからしたら、どうせクルクルなんだから変わらないじゃんと思うんですけれど、本人には最重要課題みたいで（笑い）。それと、これまでにも舞台などで女性をはべらせる役が多かった吾郎さんは、今回もファンのかたをドキドキさせてしまうかもしれませんが、ひとつの見どころだと思います。

今回の映画は3人の化学反応も存分に楽しめる

山田：この8年とか9年で3人の関係性は、どんなふうに変わっていったのでしょうか。

草なぎ：変わってないと思います。もともとベタベタした関係ではなかったし、慎吾ちゃんとは30年以上もラジオのレギュラー（BAYFM『ShinTsuyo POWER SPLASH』）で一緒なので話す機会も多いんだけれど、中身はなんてことないものばかり。

吾郎さんとは堀越（高校）で1学年違いの同窓で、"スマスマ"の楽屋もずっと一緒だったこともあったので実はけっこう深いところでつながっているような気がしているところです。でも吾郎さんと慎吾ちゃんはどうなんだろう……。慎吾ちゃんはよくイベントやテレビ番組などで吾郎さんとの関係が薄いことをオチに使っていますけれど、あれ、絶対ネタじゃないですからね（笑）。

でも3人とも、幼い頃からこの仕事をしてきて、周りの大人から優しくしてもらったり温かく接してもらったりしてきたこともあって、現場に送り込まれたら都度、楽しめる術が身についているんです。それぞれ独特の個性がある愉快な人たちで、常に「新しいことをやりたい」と考えているところは昔もいまも共通点。今回の映画はそんな3人の化学反応も存分に楽しんでいただけると思います。

たまに8年前のVTRを見てみると、3人とも険しい顔をしているんです。手探りだったし不安もあったことが出てしまっていたんだと思いますが、いまは状況が変わって活躍できる場所も増えて、でも必死な感じは昔もいまも変わっていませんね。この8年間はぼくらには必要だったんじゃないかなって最近よく思います。ただ、どんなときもぼくらのそばにはNAKAMAの皆さんがいてくれたことは本当に心強いし、KANSHAの気持ちでいっぱいです。

一人ひとりの力って本当にすごいので、今回の映画もSNSなどでみんなが宣伝担当になってくれたらうれしいし、ぼくの夢は、3人で『日本アカデミー賞』のレッドカーペットを歩くことなんです。実現したら最高でしょ？ あと今回、あらためてバナナの栄養価を見直しました。ぼくは果物では断然すいか派なんですけど、今夏はバナナで乗り切ろうと思います！

構成／山田美保子

『踊る！さんま御殿!!』（日本テレビ系）などを手がける放送作家。コメンテーターとして『ドデスカ＋』（メ〜テレ）、『1周回って知らない話』（日本テレビ系）、『サンデージャポン』（TBS系）に出演中。CM各賞の審査員も務める。

撮影／LUCKMAN ヘアメイク／荒川英亮

※女性セブン2026年7月9・16日号