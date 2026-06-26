楽天・前田健太投手（３８）が１１年ぶりのＮＰＢ白星を挙げた。２５日の西武戦（楽天モバイル）に先発して７回３安打無失点、６奪三振と圧巻の内容。今季７登板目で待望のイーグルス１勝をつかみ、ＮＰＢでは１５年１０月２日の中日戦（マツダ）以来、３９１９日ぶりとなる白星となった。

２６日までに自身のインスタグラムを更新した前田は、「日本球界復帰 そしてイーグルスの選手として１勝目。やっと勝てました。遅すぎてすみません」と投稿。「この１勝は僕の野球人生においても、記憶に残る１勝です。ホームで勝てた事、東北のファンの皆様の前で勝ててとても嬉しく思います！ 最高です。。」と心境を記し、ヒーローインタビューの写真や、投球写真、おなじみの“マエケン画伯”の直筆イラストＴシャツを手にする写真などを複数枚アップした。

さらに「まだまだチーム誰１人として諦めていません。勝つ為に必死でやります！引き続きご声援よろしくお願い致します」とメッセージをつづり、「＃１勝目 ＃感謝」とハッシュタグで締めた。

この投稿には「おめでとうございます！楽天にきていただきありがとうございます」「この日を待っていました これからもマエケンらしく活躍してくださいね」「カープの時からの画伯Ｔシャツ なつかし〜！と同時に涙が止まらんかったです」「まだまだ楽天を盛り上げてくださいね」と楽天ファンからのコメントだけでなく、「楽天初勝利おめでとうございます！！カープファンより」「違うユニフォーム着てても私達は応援し続けます！」「またナイスピッチング見せてください。カープ女子より」と広島ファンからのコメントも寄せられている。