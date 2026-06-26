サッカー北中米Ｗ杯で韓国代表が窮地に立たされた。２５日（日本時間２６日）までに１次リーグ（Ｌ）全１２組のうち半数の６組まで最終戦が終了。各組３位のうち上位８チームが決勝トーナメント（Ｔ）に進出できるが、すでに３チームが進出を確定させ、韓国は各組３位の中で６番手と苦しい立場に立たされた。

韓国は１次リーグＡ組を１勝２敗で終了。２４日（日本時間２５日）に行われた第３戦の南アフリカ戦では引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まったが、まさかの敗北。３位に転落し、勝ち点３（得失点差−１）にとどまった。

今大会は従来の３２チームから４８チームに増加したため、１次リーグ３位まで決勝Ｔ進出の可能性がある。成績上位８チームを争う上で、現在６番手につける韓国の勝ち点３はボーダーライン。すでに勝ち点４を獲得したＢ組ボスニア・ヘルツェゴビナ、Ｅ組エクアドル、Ｆ組スウェーデンの１次リーグ突破が決まり、Ｄ組パラグアイも勝ち点４（得失点差ー２）で韓国の上位につける。

この日はエクアドルがドイツから金星を挙げて韓国より上位の勝ち点４に。さらに、スウェーデンが日本と引き分けて勝ち点１を上積みしたことで勝ち点４となり、韓国を上回った。

韓国メディア「ＯＳＥＮ」は「やはり突破は無理？」「ドイツも日本も韓国を助けなかった」というタイトルで記事を掲載。「韓国には日本が２点差で勝利することが必要だった」とし、「チームの命綱がさらに細くなった」と伝えた。

２６日（日本時間２７日）には２試合を終えて勝ち点２を持つＧ組イラン、ベルギー、Ｈ組ウルグアイ、カボベルデが登場予定となっている。残り６組のうち４組で勝ち点４以上、もしくは勝ち点３で得失点差ゼロ以上を記録した場合、韓国の敗退が決まる。