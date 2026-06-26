右足太もも裏の張りで負傷者リスト（IL）に入っているホワイトソックス・村上宗隆（26）が順調な回復を見せている。

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すでに屋外での走塁練習やフリー打撃をこなしており、日本時間25日には近日中にも守備練習を再開すると明かした。

打撃、走塁とも8割近くまで状態が回復しているそうで「問題なくやれているので、順調です」と表情は明るい。

ホワイトソックスは25日現在、41勝38敗の勝率.519でガーディアンズとゲーム差なしのア・リーグ中地区首位に立っている。2023年から3年連続100敗以上を喫した不名誉から抜け出し、21年以来5年ぶり7度目の地区優勝を目指すホ軍にとって、戦列を離れるまで打率.241、20本塁打、41打点をマークし、チーム屈指の長打力を誇る村上の存在は欠かせない。

5月31日にIL入りした当初、復帰に4〜6週間を要すると発表された。回復が順調なら、早ければ29日のロイヤルズ戦には戦列に戻る計算になるが、不慣れな環境に身を置くメジャー1年目の疲労、守備の負担などを考慮すれば、復帰後は村上をDHで起用した方が得策だろう。

ホ軍のチーム総本塁打110はヤンキース（119本）に次いでリーグ2位、総得点354は同7位。強力打線が売りとはいえ、開幕から主砲としてチームをけん引してきた村上の離脱後は、直近15試合で本塁打19（7位タイ）、得点48（12位タイ）。打線は下降気味だ。

チーム事情からも村上がDHで出場可能な条件が揃っている。今季、主にDHで起用されているベテラン外野手のベニンテンディ（31）は21年にゴールドグラブ賞を受賞するなど、守備力に定評がある。離脱した村上に代わって一塁で起用されている23年の「ドラ1」で、ルーキーのゴンザレス（24）は、ここまで18試合130イニングで無失策と鉄壁な守りを見せている。打率.189、1本塁打、5打点と打撃ではメジャーの壁にぶち当たっているものの、チームはこの有望株をメジャーで起用しながら育成する方針だという。

ベナブル監督は米メディアの取材に「ムネ（村上）のDHは選択肢のひとつになるだろう」と話しているだけに、はたして。