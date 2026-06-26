ÃÏ²Á¡¢9´üÏ¢Â³Á´ÃÏÅÀ¾å¾º¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼ûÍ×·øÄ´
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬26Æü¸øÉ½¤·¤¿»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤ÎÃÏ²ÁÆ°¸þÄ´ºº¡Ê4·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤ÈÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î44ÃÏÅÀÁ´¤Æ¤ÇÃÏ²Á¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£Á´Ä´ººÃÏÅÀ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê4·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤«¤é9´üÏ¢Â³¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼ûÍ×¤Ë²Ã¤¨¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒÁý²Ã¤Ë¤è¤ë¥Û¥Æ¥ë¤äÅ¹ÊÞ¤Î¼ûÍ×¤â·øÄ´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç80ÃÏÅÀ¤òÂÐ¾Ý¤ËÄ´ºº¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤áº£²ó¤«¤éÌóÈ¾Ê¬¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½»ÂðÃÏ¤Ï21ÃÏÅÀ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÃÏÅÀ¤Ç¾å¾ºÎ¨¤¬¡Ö0¡óÄ¶3¡óÌ¤Ëþ¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¾¦¶ÈÃÏ¤Ï23ÃÏÅÀ¤Ç¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¶äºÂÃæ±û¤ÈÉÊÀî±Ø¹ÁÆî¸ý¤¬¡Ö3¡ó°Ê¾å6¡óÌ¤Ëþ¡×¤È¹â¤¯¡¢Â¾¤Ï¡Ö0¡óÄ¶3¡óÌ¤Ëþ¡×¤À¤Ã¤¿¡£½»ÂðÃÏ¡¢¾¦¶ÈÃÏ¤È¤â¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë´Ë¤ä¤«¤Ê¾å¾º·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£